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Najmanje 14 osoba je poginulo, a 11 je ranjeno u sredu u eksploziji na privremenoj lokaciji za skladištenje oružja i zaostalih ratnih sredstava u blizini sirijskog grada Sarmada u provinciji Idlib, prenela je državna televizija.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su oružje i ratni ostaci čuvani na toj lokaciji pre nego što je trebalo da budu prevezeni na drugo mesto, kao i da među ranjenima ima i njihovih pripadnika.

Ekipe Civilne zaštite i vatrogasci upućeni su na mesto događaja, ali su uzastopne eksplozije ometale napore da se požar ugasi, dok se gust dim satima izvijao sa te lokacije. Nadležni organi se još nisu izjasnili o uzroku početne eksplozije.

Vozilo koje je prevozilo municiju eksplodiralo je 1. septembra u Binišu, takođe u provinciji Idlib, usmrtivši petoro ljudi i ranivši druge, navode sirijski državni mediji.

(Kurir.rs/Rojters)

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