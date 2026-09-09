Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koji su 6. septembra prvi put stigli u Kijev, u trenutku kada Vašington ponovo intenzivira diplomatske napore za okončanje rata između Rusije i Ukrajine.

Njihov dolazak usledio je samo dan nakon što su dvojica izaslanika u Moskvi više od tri sata razgovarala sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a obe strane opisale su te razgovore kao "sadržajne".

Čini se da razgovori nisu doneli veliki proboj, pošto je Zelenski nakon sastanka rekao novinarima da očekuje da će se "rat nastaviti" tokom zimskih meseci.

Zelenski i američki izaslanici pomenuli su i buduće trilateralne sastanke, uključujući razgovore SAD, Ukrajine i Evrope, kao i SAD, Ukrajine i Rusije, ali nisu objavili datume niti mesta očekivanih sastanaka.

Predsednik Ukrajine rekao je da su razgovori bili usredsređeni na zimsku pomoć, bezbednosne garancije, ekonomske garancije i isporuke sistema protivvazdušne odbrane Patriot Ukrajini.

Dolazak izaslanika u Kijev

Nakon što je dočekao i zagrlio obojicu izaslanika na Sofijskom trgu u Kijevu, Zelenski je na društvenim mrežama u 14.15 po lokalnom vremenu objavio da su razgovori sa američkim predstavnicima počeli.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Neposredno pre njihovog dolaska, Zelenski je naglasio potrebu za bezbednosnim garancijama i "dostojanstvenim karakterom posleratnog mira".

"Naši predlozi su spremni", dodao je.

Prvi razgovori između SAD i Ukrajine odnosili su se na potrebe Ukrajine tokom zime, rekli su za Kyiv Independent izvori upoznati sa razgovorima.

Zemlja se priprema za novi talas ruskih udara na energetsku mrežu tokom zimskih meseci, nakon što je vazdušna kampanja Moskve prošle zime uništila devet gigavata ukrajinskih kapaciteta za proizvodnju energije.

Oko tri sata kasnije izvori upoznati sa razgovorima rekli su za Kyiv Independent da su bilateralni američko-ukrajinski razgovori završeni. Ukrajinski i američki zvaničnici zatim su započeli novu fazu razgovora zajedno sa savetnicima za nacionalnu bezbednost Velike Britanije, Francuske i Nemačke.

Ukrajinski pregovarački tim činili su šef kabineta predsednika Kirilo Budanov, njegov prvi zamenik Serhij Kislica, šef poslaničke grupe Zelenskijeve stranke David Arahamija i šef spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov.

U kratkoj izjavi novinarima Vitkof je rekao da su razgovori bili "sadržajni" i "značajni", navodeći da su američki izaslanici "ohrabreni" dosadašnjim napretkom.

Kušner je preneo "lične pozdrave" Donalda Trampa i naglasio važnost izgradnje "dugoročnog i trajnog mira" koji će omogućiti Ukrajini "da izgradi sebe u veliku naciju kakva ima puni potencijal da postane".

Zelenski je zahvalio američkim izaslanicima i evropskim zvaničnicima na poseti, naglasivši da rat mora da bude okončan na način koji će sprečiti Rusiju da ponovo pokrene agresiju.

"Svi smo na istoj strani", rekao je Zelenski. "Svi želimo da se rat završi."

Foto: Marianna Kotyk/Ukrinform / Sipa Press / Profimedia

Izvor upoznat sa razgovorima rekao je za Kyiv Independent da je Zelenski američkim izaslanicima poklonio majice sa natpisom "Kijevski režim", što je bila ironična aluzija na izraz koji je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov prethodnog dana upotrebio za ukrajinsku vladu.

Američki zvaničnik rekao je za Kijev Independent da su razgovori održani u "pozitivnoj atmosferi".

"Očekujemo da će se rat nastaviti"

Na konferenciji za novinare nakon razgovora 6. septembra, Zelenski je nagovestio da najnoviji mirovni napori neće dovesti do skorog završetka rata.

"Ako se rat nastavi, a očekujemo da će se rat nastaviti, u velikoj meri računamo na paket zimske pomoći... na podršku i protivvazdušnoj odbrani i energetskom sektoru", rekao je predsednik novinarima.

Uprkos tome što nije bilo proboja, Zelenski je rekao da je samo obnavljanje diplomatskih pregovora pozitivan korak.

"Zahvalan sam što, uprkos dugoj pauzi u bilo kakvom formatu pregovora, možda možemo da pronađemo neki oblik pregovora koji je prihvatljiv, jer je ipak gore kada pregovora uopšte nema", rekao je.

Prisustvo Trampovih predstavnika u Kijevu pružilo je stanovnicima prestonice "još bolju zaštitu od sistema Patriot", našalio se Zelenski.

Foto: Danylo Antoniuk / AFP / Profimedia

Njegov komentar usledio je nakon desetodnevnih napada na Kijev, koji su prekinuti tek pošto je Putin pristao na kratkotrajnu obustavu napada na prestonicu tokom posete američkih izaslanika.

Iako je izrazio zahvalnost zbog predaha, Zelenski nije bio optimističan kada je reč o konkretnoj pomoći u protivvazdušnoj odbrani, odnosno hitno potrebnim američkim raketama za sisteme Patriot.

"Američka strana će sledeće godine povećati obim proizvodnje antibalističkih raketa i sistema Patriot... računali smo na takve sisteme za zaštitu naše države, tako da ćemo sledeće godine povećati njihov obim", rekao je.

Ukrajinski tim je takođe naglasio potrebu za bezbednosnim garancijama i ekonomskom podrškom za posleratnu obnovu, rekao je predsednik. Kao neke od glavnih bezbednosnih garancija koje su zemlji potrebne naveo je ekonomski oporavak i snažnu ukrajinsku vojsku.

Zelenski je rekao i da će uskoro biti održani dodatni pregovori.

"Dogovorili smo se da će se Ukrajina, Evropa i SAD sastati u bliskoj budućnosti", rekao je.

Još nije odlučeno da li će razgovori biti održani u Evropi, SAD ili ponovo u Ukrajini, dodao je.

"Svi su međusobno govorili na ruskom"

Džared Kušner je nakon razgovora rekao novinarima da se SAD nadaju obnavljanju trilateralnih pregovora sa Rusijom i Ukrajinom kao jednom od narednih etapa mirovnog procesa.

"Jedna stvar za koju smo Stiv i ja zaista smatrali da bi bila produktivna jeste povratak trilateralnom formatu, što smo uspeli da uradimo pre otprilike šest meseci", rekao je Kušner.

"Razgovarali smo sa obe strane, tako da se nadamo da ćemo vrlo brzo ostvariti napredak u tom pogledu."

Kušner je rekao da on i Vitkof preferiraju trilateralni format "jer smo imali priliku da svi razgovaraju jedni sa drugima".

"Svi su međusobno govorili na ruskom. Razgovarali smo o ovim pitanjima u veoma prijateljskoj atmosferi, sve na ruskom", rekao je okupljenim ukrajinskim novinarima u Kijevu.

Kušner je razgovore sa Putinom prethodnog dana opisao kao "veoma dobar dijalog".

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Očigledno prijateljski odnos američkih predstavnika prema Kremlju naišao je na kritike ukrajinskih novinara.

Kada ga je jedan ukrajinski novinar upitao da li ga je "sramota da sedi za istim stolom sa međunarodnim ratnim zločincem", Vitkof je odgovorio da su se "predsednik Putin i njegov tim prema nama uvek odnosili sa poštovanjem".

"Odnosi su od presudnog značaja za rešavanje ovakvih sukoba... Moj i Džaredov posao jeste da okupimo strane", rekao je.

Očekuje se da Tramp razgovara sa Putinom, a zatim i sa Zelenskim, nakon što ga njegovi izaslanici izveste o najnovijoj rundi pregovora, rekao je izvor upoznat sa situacijom.

Američki zvaničnik rekao je za Kyiv Independent da se očekuje da razgovori budu održani 7. septembra.

Dugo očekivani put u Kijev

Američki izaslanici stigli su u Kijev vozom, a na železničkoj stanici dočekali su ih visoki ukrajinski zvaničnici, među kojima su bili Budanov, Arahamija, Kislica i Umerov.

Američki pregovarači potom su se sastali sa Zelenskim, koji ih je poveo do Katedrale Svete Sofije, jedne od najpoznatijih crkava u Kijevu, pre početka pregovora.

"Putovanje je bilo sjajno", rekao je Vitkof o dolasku u Ukrajinu, iako je izvor ranije za Kyiv Independent naveo da je američki izaslanik dugo oklevao da putuje u zemlju železnicom.

Zelenski je tokom konferencije za novinare nakon sastanka rekao da bi sledeći susret ponovo mogao da bude održan u Ukrajini, pošto je Vitkof toliko uživao u putovanju vozom.

"Obožavao sam voz", potvrdio je Vitkof.

Zelenski je novinarima rekao da su ukrajinski aerodromi takođe bili spremni da američki izaslanici stignu avionom, ali da su ruski vazdušni napadi, uključujući udare u blizini aerodroma kod prestonice, sprečili tu mogućnost.

Umesto toga, izaslanici su iz Rusije odleteli do poljskog aerodroma u Žešovu, odakle su vozom nastavili za Kijev.

Rusija i Ukrajina dogovorile su se da se uzdrže od vazdušnih udara na prestonice druge strane kako bi bila osigurana bezbednost američkih pregovarača, iako je Kremlj odbacio ukrajinski poziv na širu pauzu u neprijateljstvima.

Ruske snage su tokom noći 6. septembra izvele napade širom više ukrajinskih regiona, pri čemu je izbio požar u Kijevskoj oblasti. U samom gradu Kijevu nisu zabeleženi pogoci.

Vitkof i Kušner prvi put su posetili ukrajinsku prestonicu, nakon što je njihova poseta više puta odlagana, u trenutku kada SAD ponovo pokušavaju da posreduju u okončanju ruske invazije punog obima, koja traje više od četiri i po godine.

Pregovori u zastoju dok se približava zima

Pregovori su praktično u ćorsokaku još od početka ove godine, pošto Moskva i dalje odbacuje prekid vatre duž sadašnje linije fronta i zahteva da Kijev prepusti Donbas, delimično okupirani i strateški važan region na istoku Ukrajine, kao i da odustane od težnji za članstvom u NATO-u.

Budanov je za "New York Times" rekao da bi mirovni pregovori uz posredovanje SAD mogli da budu nastavljeni krajem septembra, ubrzo nakon izbora za rusku Državnu dumu i nekoliko nedelja pre međuizbora u SAD.

Kremlj, međutim, nije pokazao nameru da odustane od svojih teritorijalnih zahteva, dok je Kijev upozorio da se ruske snage pripremaju da tokom zime pojačaju napade na ukrajinske gradove i energetsku mrežu.

Čini se da razgovori u Moskvi nisu doveli do proboja, pošto je Putin rekao da očekuje da Rusija ostvari svoje "ciljeve" i da Moskva želi da budu rešeni "osnovni uzroci" rata.