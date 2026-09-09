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Trilateralni sastanak između predsednika SAD, Rusije i Kine, Donalda Trampa, Vladimira Putina i Si Đinpinga mogao bi da bude održan sredinom novembra, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenela je ruska agencija TASS.

Peskov je potvrdio da je tema takvog sastanka pokrenuta tokom telefonskog razgovora Tramp-Putin održanog u utorak.

"Tokom telefonskog poziva, Putin i Tramp su razgovarali o mogućnosti održavanja trilateralnog samita Rusija-Kina-SAD na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Šenženu", rekao je Peskov.

Njih trojica bi mogli da se sastanu 18. i 19. novembra u Kini, kada je zakazan samit APEK, koji uključuje Rusiju, Kinu i SAD.

Ruske vlasti su ranije navele da Putin planira da prisustvuje tom samitu.

Vašington još nije potvrdio prisustvo Trampa.

Kurir.rs/TASS

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