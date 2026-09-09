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U Oslu je danas završena pogrebna ceremonija za preminulog kralja Haralda V, čime je završen i zvanični period žalosti, koji je trajao 13 dana.

Kovčeg kralja, koji je preminuo 28. avgusta u 89. godini, bio je položen na artiljerijsku lafetu, prekriven crvenom kraljevskom zastavom Norveške i ukrašen belim cvećem, a nošen je u pogrebnoj povorci glavnom ulicom Osla, od kraljevske palate do katedrale, dok je sa tvrđave Akershus odjekivao počasni plotun od 21 topovskog hica.

Kralj Hakon VIII, koji je nasledio svog oca nakon Haraldove smrti, kao i ostali članovi kraljevske porodice, hodali su iza kovčega, prenosi Gardijan.

Haraldova udovica, kraljica Sonja (89), i Hakonova supruga, kraljica Mete-Marit, koja se oporavlja nakon transplantacije pluća obavljene u junu, pratile su povorku u automobilu.

Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Posle povorke održana je crkvena ceremonija kojoj su prisustvovali članovi evropskih kraljevskih porodica, među njima britanski princ Vilijam i princeza Ana, španski kralj Felipe i kraljica Leticija, članovi švedske kraljevske porodice, danski kralj Frederik i kraljica Meri, kao i holandski kralj Vilem-Aleksander i kraljica Maksima i japanski prestolonaslednik Akišino.

Pogrenoj ceremoniji za preminulog kralja Haralda V, koji je preminuo prošlog meseca u 89. godini, prisustvovali su i zvaničnici iz više od 20 zemalja.

I ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić prisustvovao je državnoj sahrani norveškog kralja Haralda V u Oslu.

Premijer Jonas Gar Stor rekao je da je kralj Harald "uspevao da pronađe ravnotežu između dostojanstvenosti i neposrednosti.

"Učinio je Norvešku većom. Govorio je o jednom 'mi' u Norveškoj, u kojem su svi tu jedni za drug", istakao je on.

Posle ceremonije, četiri borbena aviona F-35 preletela su iznad katedrale, pri čemu se jedan avion izdvojio iz formacije, simbolizujući kraljevu smrt.

Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Kovčeg je potom prenet do tvrđave Akershus, da bi bio položen u kraljevsku kriptu, pored Haraldovih roditelja i bake i deke, tokom privatne ceremonije.

Više od 46.000 Norvežana prošlo je pored kraljevog kovčega tokom prethodne nedelje, a školskoj deci je povodom ovog događaja bilo dozvoljeno da izostanu sa nastave.

Njegov naslednik, kralj Hakon, zajedno sa članovima kraljevske porodice, pojavio se nakon pogrebne ceremonije na balkonu kraljevske palate kako bi pozdravio okupljene građane.

Norveški kralj Hakon mahao je okupljenima sa balkona kraljevske palate u Oslu, dok je pored njega stajala kraljica Mete-Marit, nakon pogrebne službe za preminulog kralja Haralda.

Građani su se u velikom broju okupili ispred Kraljevske palate da bi pozdravili članove kraljevske porodice u Oslu.

Zastava iznad palate ponovo je podignuta, čime je završen zvanični period žalosti.