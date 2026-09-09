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Ukrajina je onesposobila dva ruska strateška bombardera Tu-95 u odvojenim napadima dronovima dugog dometa na vazduhoplovnu bazu Engels-2 u Saratovskoj oblasti u Rusiji tokom perioda od šest nedelja, gađajući avione koje Moskva više nije u stanju da zameni novim.

Prema pisanju britanskog "Telegrafa" od 9. septembra, oba napada izvela je specijalizovana jedinica za dejstva dugog dometa ukrajinske Službe bezbednosti (SBU). Satelitski snimci ukazuju da je jedan Tu-95 ostao bez repa u napadu 19. jula, dok je drugi pretrpeo velika oštećenja desnog krila tokom drugog udara 28. avgusta.

Analitičari koje citira "Telegraf" procenjuju da se nijedan od ta dva aviona verovatno neće vratiti u operativnu upotrebu. Rusija nije proizvela nijedan novi Tu-95 od 1992. godine, zbog čega su gubici iz postojeće flote praktično nenadoknadivi.

Bombarderi su deo ruske nuklearne trijade

"Oni su deo ruske nuklearne trijade", rekao je za "Telegraph" Džastin Bronk, viši istraživač za vazduhoplovstvo i tehnologiju u britanskom Kraljevskom institutu za odbrambene i bezbednosne studije (RUSI).

"Koriste se za izvođenje intenzivnih raketnih napada na Ukrajinu već četiri i po godine. Uništavanje jednog od njih, posebno u njegovoj matičnoj bazi, ima snažan politički značaj", dodao je.

"Telegraph" navodi da je SBU u operacijama koristio dronove dugog dometa MICH-2000. Ovaj sistem ima procenjeni domet od oko 2.000 kilometara, što je znatno više od približno 800 kilometara vazdušne udaljenosti između teritorije pod kontrolom Ukrajine i baze Engels-2.

Dodatni domet omogućio je ukrajinskim operaterima da planiraju zaobilazne rute oko područja sa koncentrisanom ruskom protivvazdušnom odbranom. Prema izveštaju, dronovi su takođe koristili konfiguraciju terena kako bi smanjili izloženost radarima.

"Rusi jednostavno više ne mogu da obezbede tako gustu protivvazdušnu odbranu na svakom pojedinačnom mestu kao ranije", rekao je Bronk. "Čak ni na nečemu toliko važnom kao što je Engels."

Jedna od ključnih baza ruske strateške avijacije

Engels-2 je velika baza ruske strateške avijacije i jedan od ograničenog broja objekata opremljenih za operacije i održavanje ruske flote bombardera sposobnih za nošenje nuklearnog oružja.

Tu-95 je, zajedno sa Tu-160, jedan od dva tipa ruskih aviona sposobnih za lansiranje krstarećih raketa H-101 iz vazduha. Te rakete imaju domet veći od 3.000 kilometara i više puta su korišćene u ruskim napadima dugog dometa na Ukrajinu.

Robert Tolast, istraživač u timu za kopneno ratovanje RUSI-ja, rekao je za "Telegraph" da je Rusiji možda ostalo samo oko 20 do 30 operativnih bombardera Tu-95, a moguće i manje, jer ovi vremešni avioni zahtevaju intenzivno održavanje.

"Tu-95 su očigledno veoma važni za rusku kampanju udara duboko u ukrajinsku teritoriju, koja naročito tokom zime daje prioritet ukrajinskoj energetskoj infrastrukturi", rekao je Tolast.

"Što Rusija ima manje Tu-95, to manje ovih raketa može da bude lansirano sa razornim bojevim glavama i na velikim udaljenostima", dodao je.

Gubici bi mogli da utiču i na rusko nuklearno odvraćanje

Dva napada na Engels usledila su nakon ranijih ukrajinskih operacija protiv ruske strateške avijacije. Projekat za praćenje gubitaka na osnovu javno dostupnih izvora Oryx dokumentovao je najmanje 10 gubitaka Tu-95 od početka ruske invazije punog obima, ne računajući dva aviona nedavno pogođena u bazi Engels-2, navodi "Telegraph".

Dalje smanjenje ruske flote Tu-95 moglo bi, prema pisanju lista, da utiče ne samo na sposobnost Moskve da izvodi velike raketne napade na Ukrajinu, već i na broj strateških bombardera dostupnih za rusko nuklearno odvraćanje i potencijalne operacije koje bi uključivale NATO.