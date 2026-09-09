Slušaj vest

Londonska Metropoliten policija proširila je krivičnu istragu protiv stranke Reform UK nakon navoda da su dvojica visokih stranačkih saradnika organizovala da jedna američka kompanija finansira tri istraživanja javnog mnjenja za Reform UK, u vrednosti od 32.500 funti.

Portparol Metropoliten policije rekao je:

"Nakon priloga koji je Čenel 4 Njuz emitovao u četvrtak, 3. septembra, Metropoliten policija primila je više prijava koje se odnose na donacije i istraživanja javnog mnjenja povezana sa jednom političkom strankom.

Istražitelji su procenili dostavljene informacije i utvrdili da postoje moguća krivična dela koja zahtevaju istragu.

Potencijalna krivična dela slične su prirode kao slučajevi koje već istražuje Specijalni istražni tim Metropoliten policije, a koji se odnose na donacije istoj političkoj stranci. Zbog toga će i ovi navodi biti uključeni u postojeću istragu.

Sve optužbe koje se istražuju odnose se na moguća kršenja Zakona o političkim strankama, izborima i referendumima iz 2000. godine.

U okviru istrage, detektivi pokušavaju da pribave relevantne snimke povezane sa emisijom od četvrtka, 3. septembra.

Detektivi nastavljaju blisku saradnju sa Izbornom komisijom i Krunskim tužilaštvom kako istraga bude napredovala."

Kako se navodi, u vezi sa novim navodima niko nije ispitan u svojstvu osumnjičenog niti je uhapšen.

Reagujući na vest, portparol Reform UK rekao je:

"Reform UK negira bilo kakvu nezakonitost i u potpunosti će sarađivati sa istragom. Nećemo dalje komentarisati slučaj dok je istraga u toku."

Najdžel Faraž je prošle nedelje insistirao da "donacije osoba čija su imena pomenuta nisu izvršene" i da "ne postoje" ni u jednoj evidenciji.

1/7 Vidi galeriju Najdžel Faraž, lider stranke Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (Reform UK) Foto: Jordan Pettitt/PA, NEIL HALL/EPA

Dvojica saradnika za koje se tvrdi da su omogućila američkoj kompaniji da plati istraživanja javnog mnjenja podnela su ostavke nakon emitovanja priloga. U toku je i interna istraga stranke.

Metropoliten policija je prvobitno pokrenula istragu protiv Reform UK u februaru 2025. godine, nakon što joj je Izborna komisija prosledila slučaj koji se odnosio na donacije uoči parlamentarnih izbora 2024. godine.

U okviru te istrage dve osobe su ispitane u svojstvu osumnjičenih, ali niko nije uhapšen.

Portparol Reform UK ponovio je: