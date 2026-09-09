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Izvori u SAD upoznati sa situacijom tvrde

Izvori u SAD upoznati sa situacijom tvrde

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Direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif priprema se da preuzme veću ulogu u pregovorima Vašingtona sa Rusijom i Ukrajinom, dok Bela kuća razmatra smanjenje angažmana specijalnih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, objavio je danas Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Američki zvaničnici preneli su svojim evropskim kolegama da će Retklif imati veću ulogu u diplomatskim naporima između Rusije i Ukrajine, u pokušaju da pokrenu pregovore čiji je cilj okončanje rata koji traje četiri i po godine.

Prema navodima lista, Bela kuća razmatra smanjenje angažmana Vitkofa i Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, koji su do sada predvodili pregovore sa Moskvom i Kijevom.

Zvaničnici bliski Retklifu preneli su evropskim kolegama da će on preuzeti veću ulogu u posredničkoj diplomatiji između Rusije i Ukrajine, kojom trenutno rukovode Vitkof i Kušner, dok će istovremeno nastaviti kontakte sa obaveštajnim zvaničnicima dve zemlje.