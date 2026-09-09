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Na porodičnoj fotografiji svi se smeše u kameru: majka, otac i četvoro male dece, među kojima je i beba. Deluje kao da ništa ne može da naruši sreću zabeleženu na toj fotografiji. Sve dok žena koja je svojoj deci podarila život jednom od njih nije oduzela život.

Potresan slučaj ubistva trenutno izaziva šok u SAD. Tridesetšestogodišnja Kori V. navodno je svog dvogodišnjeg sina obesila o gredu na plafonu u podrumu njihove kuće. Ostala deca bila su prisutna u kući na dan tragedije, ali srećom nisu povređena.

Komšija pronašao beživotnog dečaka

Žena se u utorak prvi put pojavila pred sudom. Nedelju dana ranije malog Bareta, kojeg su od milja zvali "Bear" ("Medved"), pronašao je komšija u velikoj porodičnoj kući u Frankfortu, južno od Čikaga. Dečak je još imao omču oko vrata, za koju se sumnja da mu ju je stavila njegova majka. Stopala mu nisu dodirivala pod.

Dvogodišnjem dečaku nije bilo spasa. Prema sudskim dokumentima, preminuo je od gušenja, preneo je CBS News. Kada je policija stigla, Kori V. sedela je u kadi. Navodno je pokušala da povredi sebe.

Dvoje starije dece upravo se bilo vratilo iz škole. Nije poznato čemu su tačno deca svedočila.

Majka tvrdila da je u detetu videla đavola

Majka se od tada nalazi u pritvoru. Tokom sudskog ročišta njena advokatica rekla je da se 36-godišnjakinja nalazila u stanju teške psihotične epizode i da je u svom detetu videla đavola.

Kori V. je prethodno tokom policijskog ispitivanja detaljno priznala ubistvo.

Sudija je odlučio da mora da ostane u pritvoru do početka suđenja. Optuženoj neće biti omogućeno puštanje uz kauciju. Tužilaštvo smatra da postoji opasnost da bi mogla da ubije i druge članove porodice.