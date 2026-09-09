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Izrael ne planira da proteruje ili deportuje Palestince iz Pojasa Gaze, izjavio je danas izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar tokom konferencije za novinare u Ljubljani, gde je otvorio ambasadu Izraela u Sloveniji.

"Ne planiramo da proterujemo ili deportujemo bilo koga iz Pojasa Gaze", rekao je Sar.

On je dodao da Izrael neće sprečavati Palestince koji žele da napuste Gazu svojom voljom, ukoliko postoji država koja je spremna da ih primi.

"Ako neko želi da se iseli svojom voljom i postoji zemlja koja je spremna da ga primi, kao što se to dešava iz bilo kog konfliktnog područja u svetu, mi se tome nećemo protiviti", rekao je Sar i naglasio da neće biti "prisilnog izmeštanja".

Visoki članovi izraelske vlade, među kojima su ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben Gvir i ministar finansija Bezalel Smotrič, zalagali su se za to da Izrael podstakne stanovnike Gaze da napuste ratom razorenu teritoriju.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je prošle nedelje da se i dalje razmatraju planovi za olakšavanje masovnog iseljavanja Palestinaca iz Gaze i da ih je američki predsednik Donald Tramp samo "zamrznuo", a ne u potpunosti odbacio.