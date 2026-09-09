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Predsednik Vijetnama i generalni sekretar Komunističke partije To Lam sastaje se u sredu u Kremlju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

"Danas očekujemo veoma sadržajne razgovore na najvišem nivou", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima tokom jutarnjeg brifinga.

Zamenica ministra spoljnih poslova Vijetnama Le Ti Tu Hang ranije je izjavila da Hanoj očekuje "proboj" u rusko-vijetnamskoj saradnji u oblasti nafte, gasa i nuklearne energije.

To Lam, koji je poslednji put posetio Moskvu u maju 2025. godine kako bi prisustvovao Paradi pobede na Crvenom trgu i potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa Rusijom, održaće zajedničku konferenciju za novinare sa Putinom nakon razgovora vijetnamskih i ruskih zvaničnika.

Putin i To Lam će, pored toga, putem video-linka prisustvovati zvaničnom početku rada zajedničke laboratorije za istraživanje zaraznih bolesti.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Rusija ostaje najveći snabdevač Vijetnama oružjem

Tokom trodnevne državne posete Moskvi, koja je počela u ponedeljak, To Lam se do sada sastao sa ruskim premijerom Mihailom Mišustinom, zamenikom predsednika Saveta bezbednosti Dmitrijem Medvedevom i predsednicom Saveta Federacije Valentinom Matvijenko.

To Lam se sastao i sa liderom Komunističke partije Ruske Federacije Genadijem Zjuganovom, ruskim ratnim veteranima i pripadnicima vijetnamske dijaspore u ambasadi u Moskvi, gde je naglasio tranziciju Vijetnama ka raznovrsnijoj međunarodnoj integraciji.

Rusija ostaje najveći snabdevač Vijetnama oružjem, a uključena je i u projekte nuklearne energije i eksploatacije gasa u Južnom kineskom moru, uključujući vode na koje pravo polaže i Kina. Hanoj, međutim, poslednjih godina radi na diversifikaciji izvora vojne opreme.