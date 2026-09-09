OGLASILA SE MOSKVA: Rusija se nada skorom nastavku pregovora s Ukrajinom uz posredovanje SAD
- Razgovora Rusije i Ukrajine nema od februara, a Vašington pokušava da obnovi proces kroz kontakte sa obe strane.
- Peskov kaže da postoji politička volja za nastavak, ali da je i dalje veliki jaz oko uslova za okončanje rata.
Rusija se nada da će se uskoro nastaviti pregovori uz posredovanje SAD o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Peskov je tako odgovotio na izjavu državnog sekretara SAD Marka Rubia da bi možda bilo moguće izraditi plan za ponovno pokretanje razgovora i raditi na postizanju ishoda prihvatljivog ;za obe strane.
Pregovora Rusije i Ukrajine nije bilo od februara.
Predsednik SAD Donald Tramp je prošlog vikenda poslao svoje pregovarače u Moskvu i Kijev ;u pokušaju da ponovo pokrene zaustavljeni proces, piše agencija Rojters.
Peskov je rekao da Moskva neće javno razmatrati nikakve specifičnosti potencijalnog rešenja, ali da postoji "potvrđena politička volja" za nastavak razgovora.
"Nadamo se da će se ovi pregovori nastaviti u doglednoj budućnosti i ostajemo u kontaktu sa našim američkim kolegama", rekao je on dan pošto su Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin razgovarali telefonom.
Ogroman jaz je i dalje između Rusije i Ukrajine o tome kako okončati rat koji traje više od četiri i po godine, a Kijev odbacuje zahteve Moskve da se odrekne svoje teritorije.
Kurir.rs/Rojters