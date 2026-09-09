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Britanski državljanin Džošua Kamidžoptužen je za pomaganje stranoj obaveštajnoj službi i pripremanje sabotaže nakon što je navodno stupio u kontakt sa grupom povezanom sa ruskom vojnom obaveštajnom službom, saopštilo je danas britansko tužilaštvo.

Kraljevsko tužilaštvo Velike Britanije navelo je da je Kamidž (31) navodno komunicirao sa predstavnikom Dobrovoljačkog korpusa ruske vojne obaveštajne službe GRU i od njega dobijao instrukcije, prenosi Rojters.

Kamidž bi sutra trebalo da se pojavi pred Prekršajnim sudom u Vestminsteru.

Ambasada Rusije u Londonu nije odgovorila na zahtev da pruži komentar.

Optužnica je usledila nakon istrage koju je vodila londonska jedinica za borbu protiv terorizma.

Policija je saopštila da je Kamidž, britanski državljanin, uhapšen 4. septembra u Svindonu, a uhapsili su ga pripadnici antiterorističke policije.

Odnosi između Velike Britanije i Rusije naglo su pogoršani od početka ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine, a britanske vlasti sve češće upozoravaju na navodne ruske špijunske aktivnosti, sabotaže i druge neprijateljske aktivnosti države, navodi agencija.

Rusija je prošlog meseca upozorila da bi mogla da napadne britanske vojne ciljeve kao odgovor na ukrajinske napade izvedene projektilima dugog dometa koje je isporučila Velika Britanija.