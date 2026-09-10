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Finska je ove nedelje završila izgradnju ograde duž 200 od ukupno 1.340 kilometara granice s Rusijom, najduže koju s tom državom ima neka članica EU i NATO-a.

Izgradnja ograde visoke 4,5 metra opremljene kamerama i senzorima pokreta je počela posle ruske invazije Ukrajine 24. februara 2022. godine koja je preokrenula bezbednost Finske, navela je da odustane od decenija vojne neutralnosti i pridruži se NATO-u u aprilu 2023. godine.

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Te godine je više od 1.300 migranata bez viza stiglo na granicu Finske koja je rekla da ih Moskva poslala kao ;sredstvo "hibridnog ratovanja" što je Kremlj negirao, a krajem 2023. godine Finska je zatvorila granicu.

"Danas je situacija mirna, ali napeta, i zaista ne znamo šta nam nosi sutra", rekla je ministarka unutrašnjih poslova Mari Rantanen i ukazala da se mora biti dobro pripremljen, te je moguć nastavak postavljanja ograde koja zasad pokriva samo jugoistočni deo granice koja se u celini prostire šumskim bespućem.

Nova ograda je koštala 380 miliona evra, a godišnji troškovi održavanja procenjuju se na između dva i tri miliona evra.

Finska je bila deo Švedske do početka 19. veka kada ju je okupirala Rusija i podvrgla je "rusifikaciji". Tokom haosa ruske Boljševičke revilucije i Prvog svetskog rata Finska je uspela da se otcepi i 1917. proglasi nezavisnost, ali ju je Sovjetski Savez okupirao u novembru 1939. Finska je uspela da se oslobodi pridruživši se nacističkoj Nemačkoj u Drugom svetskom ratu, pred čiji kraj je potpisala mir sa Sovjetskom Savezu i potom ostala nezavisna.