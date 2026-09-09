TAJNA OPERACIJA AMERIČKE VOJSKE U ORMUSKOM MOREUZU: "Mornaričke foke" četiri meseca čiste pomorske mine koje je postavio Iran
- U operaciji učestvuju mornaričke foke uz podršku dronova i podvodnih robota, a mine se pripisuju Iranu.
- Cilj misije je da se uspostavi bezbedniji koridor i postepeno obnovi komercijalni saobraćaj kroz važnu svetsku rutu.
Američke specijalne snage već četiri meseca sprovode tajnu operaciju čišćenja pomorskih mina u Ormuskom moreuzu, sa ciljem obnavljanja bezbednog prolaza trgovačkih brodova kroz ovu strateški važnu plovnu rutu.
Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, operacija je izvedena tokom tekućih sukoba između Sjedinjenih Država i Irana u i oko Ormuskog moreuza.
U operaciji su učestvovali pripadnici američkih mornaričkih foka, elitne jedinice pomorskih specijalnih snaga, uz podršku bespilotnih letjelica, podvodnih robota i druge specijalizovane opreme.
Njihov zadatak je bio da lociraju i uklone mine za koje se sumnja da ih je postavio Iran. Prema dostupnim informacijama, timovi su često delovali noću kako bi smanjili mogućnost otkrivanja.
Iran je ranije saopštio da je postavio mine u međunarodnim i omanskim vodama od početka rata. Međunarodna pomorska organizacija je u junu procenila da postoji oko 80 mina duž ključnih plovnih ruta.
Zbog opasnosti po plovidbu, mnogi tankeri za naftu i teretni brodovi uglavnom izbegavaju Ormuski moreuz otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru.
Prema izvorima upoznatim sa operacijom, cilj američke misije bio je uspostavljanje bezbednijeg pomorskog koridora i postepeno obnavljanje komercijalnog saobraćaja kroz jednu od najvažnijih svetskih brodskih ruta.
Kurir.rs/Fajnenšel tajms