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Avion koji je prevozio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Oslo, gde je trebalo da prisustvuje sahrani norveškog kralja, "gotovo je pogođen" dronom prilikom poletanja iz Moldavije u utorak, izjavio je norveški premijer Jonas Gar Store za javni servis NRK u sredu, a prenosi Rojters.

"Njegov avion je gotovo pogođen dronom dok je trebalo da poleti iz Moldavije. To je stvarnost sa kojom se on suočava", rekao je Store.

Store nije naveo izvor te informacije niti koliko je dron bio udaljen od aviona.

Zelenski je u sredu prisustvovao sahrani norveškog kralja Haralda V, hodajući iza njegovog kovčega zajedno sa drugim šefovima država u centru Osla. Norvešku je napustio ubrzo nakon završetka sahrane.

Store je u saopštenju u utorak rekao da će se te večeri sastati sa ukrajinskim liderom, a razgovori će biti usredsređeni na protivvazdušnu odbranu Ukrajine.