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Američki vojni "lovci na uragane" proleteli su pravo kroz zid oblaka uragana Louel i ušli u njegovo oko, a dramatični snimci iz letelice pokazali su unutrašnjost jednog od najsnažnijih tropskih sistema ove godine.

Jedinica Hurikejn Hanters američkog ratnog vazduhoplovstva saopštila je da je 7. septembra ušla u oko Louela iznad Tihog okeana kako bi prikupila podatke o intenzitetu i putanji oluje.

Letovi kroz uragane nisu namenjeni samo pravljenju spektakularnih snimaka. Posade ulaze direktno u oluju kako bi instrumentima merile vazdušni pritisak, temperaturu, vlažnost, kao i brzinu i pravac vetra. Ti podaci meteorolozima omogućavaju da preciznije procene snagu uragana i njegovu buduću putanju.

Proleteli kroz najopasniji deo uragana

Na snimcima se vidi prolazak letelice kroz masivni zid oblaka koji okružuje oko uragana, područje u kojem se nalaze neki od njegovih najsnažnijih vetrova, pre ulaska u znatno mirnije središte oluje.

Tokom izviđačkih misija avioni prave više prolazaka kroz centar uragana i izbacuju posebne sonde koje tokom pada prema okeanu šalju meteorološke podatke u realnom vremenu.

Podaci koje su prikupili "lovci na uragane" bili su posebno važni tokom naglog jačanja Louela. Američki Nacionalni centar za uragane saopštio je 4. septembra da su podaci iz aviona pokazali da je Louel brzo ojačao, a kasnije tog dana ponovo je dostigao petu kategoriju.

Louel dostigao petu kategoriju

Louel je u petak ponovo ojačao do uragana pete kategorije, sa maksimalnom stalnom brzinom vetra od oko 257 kilometara na sat.

Prognoze su tada ukazivale da će uragan naglo skrenuti ka severu i približiti se najzapadnijim Havajskim ostrvima. Meteorolozi su upozoravali da je preciznu putanju teško predvideti i da bi relativno malo pomeranje moglo značajno da promeni posledice po Kauai i Niihau.

Havajima pretili obilna kiša i ogromni talasi

Bez obzira na to da li bi centar uragana direktno pogodio ostrva, Louel je predstavljao pretnju zbog obilnih padavina, opasnih talasa, jakih vetrova i mogućih poplava.

Posebna zabrinutost postojala je za Kauai i Niihau, dok su se duž južnih obala Havaja očekivali veoma visoki talasi i opasne povratne struje.