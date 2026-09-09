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Rusija planira da do kraja 2026. godine sprovede završna testiranja novog, za sada nepoznatog tipa balističke rakete dometa do 800 kilometara, izjavio je 8. septembra Vadim Skibicki, zamenik načelnika ukrajinske vojne obaveštajne službe (HUR), tokom sastanka sa predstavnicima zemalja članica NATO-a.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada Rusija nastavlja da gađa ukrajinske gradove balističkim raketama, protiv kojih Ukrajina raspolaže kritično ograničenim brojem presretača. Kijev u potpunosti zavisi od međunarodnih partnera kada je reč o ovim sistemima, dok su ukrajinski programi razvoja sopstvenih balističkih raketa još u toku.

Skibicki je rekao da bi Rusija tokom testiranja novih raketa mogla da gađa ciljeve na zapadu Ukrajine.

1/7 Vidi galeriju Ruska raketa pogodila hotel u Krivom Rihu, roidnom gradu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Foto: screenshot X/KyivPost, EPA/State Emergency Service Handou

Moskva želi da poveća proizvodnju i domet raketa

Prema rečima Skibickog, Moskva nastoji da poveća i proizvodnju raketa i domet svog naoružanja. Krajnji cilj Rusije je, kako tvrdi, intenziviranje raketnih napada i udara dronovima kako bi Ukrajina bila gurnuta u socioekonomsku krizu.

Skibicki je takođe pozvao partnerske zemlje Ukrajine da pooštre sankcije kako bi Rusiji onemogućile pristup stranim komponentama, posebno onima koje se koriste u naoružanju dugog dometa.

Rusija poslednjih nedelja gotovo bez prestanka, danju i noću, napada Kijev i druge ukrajinske gradove, koristeći balističke rakete i veliki broj dronova, a u napadima ima i civilnih žrtava.

Napadi su naveli predsednika Volodimira Zelenskog da najavi promenu ukrajinskog sistema vazdušnih uzbuna. Prema novom planu, upozorenja će biti podeljena na dva nivoa: žuti za pretnju dronovima i crveni za nadolazeće rakete i velike kombinovane napade.

Kijev i okolna oblast bili su među glavnim metama pojačane ruske vazdušne kampanje poslednjih dana i suočavali su se sa gotovo neprekidnim napadima dronovima na mlazni pogon.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana i dalje je pod ogromnim pritiskom, zbog čega je veliki deo zemlje ranjiv ne samo na rakete i dronove već i na klizne bombe. Broj žrtava raste, a jul je bio najsmrtonosniji mesec za civile od početka ruske invazije punog obima.

1/7 Vidi galeriju Ruska raketa na nuklearni pogon Burevestnik Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin Youtube

Ukrajinski obaveštajci tvrde da su upali u mrežu ruskog instituta

Odvojeno od toga, HUR je 9. septembra saopštio da su njegovi stručnjaci za sajber operacije prodrli u mreže Moskovskog instituta za termotehniku, državnog istraživačkog i projektantskog instituta koji razvija ruske rakete i vojne satelitske komunikacije.

HUR je takođe saopštio da je identifikovao 2.648 zaposlenih u Moskovskom institutu za termotehniku, među kojima je i njegov generalni direktor Sergej Ponomarjov, penzionisani general-potpukovnik.

Prema navodima HUR-a, institut radi na interkontinentalnim balističkim raketama Jars i Topolj-M, balističkoj raketi Bulava koja se lansira sa podmornica, sistemu Iskander-M i sistemu Orešnik.

Pored raketa, institut razvija i sistem za brzo lansiranje vojnih satelita u nisku Zemljinu orbitu, na visinama između približno 160 i 2.000 kilometara iznad površine Zemlje, tvrdi HUR.

Rusija ubrzava razvoj alternative Starlinku

Skibicki je 10. avgusta rekao da Rusija ubrzava postavljanje svog satelitskog komunikacionog sistema "Rasvet", domaće alternative Starlinku, i da se projekat realizuje pre predviđenog roka.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

Rusija je u martu 2026. lansirala prvih 16 satelita "Rasvet" u nisku Zemljinu orbitu i nastavlja da proširuje konstelaciju, prema navodima Skibickog.