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Predsednik Donald Tramp izjavio je u sredu da očekuje da će se rat sa Iranom završiti "odmah nakon" američkih međuizbora u novembru, jer Teheran, prema njegovim rečima, pokušava da utiče na izbore, ali neće moći još dugo da izdrži američki ekonomski pritisak.

"Mislim da će se rat završiti odmah nakon izbora, jer više ne mogu da izdrže. Očajnički pokušavaju da utiču na izbore", rekao je Tramp novinarima pre odlaska na Republikansku nacionalnu konvenciju u Dalasu.

Trampov rat sa Iranom nedavno je ušao u sedmi mesec, a njegov kraj se za sada ne nazire. Iran je u sredu saopštio da je napao 10 brodova u blizini Ormuskog moreuza, nakon što su SAD potopile pet iranskih naftnih tankera.

Obnovljene borbe dovele su do naglog rasta cena nafte, pa je cena fjučersa referentne nafte Brent premašila 100 dolara po barelu prvi put od jula.

Trampov rejting nedavno je pao na rekordno nizak nivo zbog nezadovoljstva birača ratom sa Iranom i sve dubljom krizom troškova života. Međuizbori, koji će ove godine biti održani 3. novembra, tradicionalno se smatraju svojevrsnim referendumom o radu aktuelnog predsednika SAD.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Tramp je u sredu rekao i da će cene nafte pasti odmah nakon izbora, kada se rat završi. Istovremeno je priznao da su diplomatski pregovori i dalje mogući, ali da oni trenutno nisu opcija kojoj Vašington daje prednost.