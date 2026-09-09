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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je večeras da je početkom ove nedelje imao "odličan" razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinomi da ruski lider želi da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini.

"On želi da postigne dogovor, a ako i Zelenski želi da postigne dogovor, to bi bilo veoma dobro", rekao je Tramp novinarima pre nego što se ukrcao u avion "Er Fors uan" kojim je otputovao u Dalas na nacionalnu konvenciju Republikanske stranke, prenosi Rojters.

Tramp je juče telefonom razgovarao sa Putinom, ubrzo nakon što su se američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner vratili iz diplomatske posete Moskvi i Kijevu.

Njih dvojica, koji predvode većinu ključnih američkih pregovora o miru, razgovarali su o mogućim predlozima za okončanje rata.

Direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif sastao se prošlog meseca sa ruskim obaveštajnim zvaničnicima u Moskvi, između ostalog kako bi ih podstakao da okončaju rat.

"Zastoj izazivaju dvojica ljudi koji se međusobno mrze", rekao je Tramp novinarima, misleći na Putina i Zelenskog, i dodajući da misli da je to problem, više od svega drugog.