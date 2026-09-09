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Bivši visoki obaveštajni zvaničnik, optužen da je iz CIA ukrao zlatne poluge vredne više od 40 miliona dolara, navodno je osmislio i lažni tajni obaveštajni program kako bi izvlačio novac, objavio je Vašington Post, otkrivajući nove detalje o njegovim navodnim prevarama.

Dejvid Raš, koji je 17 godina bio visoko pozicionirani zaposleni u Centralnoj obaveštajnoj agenciji (CIA), uhapšen je u maju nakon što su agenti FBI otkrili da je iz svoje kancelarije u državnoj službi navodno odneo 303 zlatne poluge, od kojih je svaka bila teška oko jednog kilograma, desetine luksuznih satova i više od dva miliona dolara u stranoj valuti.

Američki zvaničnici sada tvrde da je Raš ukrao još milione dolara od američke vlade tako što je napravio nelegitimni "program posebnog pristupa", bezbednosni protokol kojim se pristup informacijama dodatno ograničava.

Raš je navodno dvojicu kolega uveo u tajni program, čime im je bilo onemogućeno da o njemu razgovaraju sa drugima. Potom je jednog od njih ubedio da prebaci milione dolara u program preko lažnog državnog ugovora.

"Izmislio je ugovor", rekao je jedan izvor za Washington Post.

Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Napravio lažni strogo poverljivi program

Nisu objavljeni dodatni detalji, poput naziva programa posebnog pristupa ili načina na koji je Raš uspeo da ubedi zaposlenog da prebaci novac. Ostaje nejasno i da li su njegove kolege koje su uvedene u program znale da on nije legitiman, kao i kako je Raš uspeo da napravi tako strogo poverljiv program bez dodatnog odobrenja svojih nadređenih.

Na papiru, program je bio povezan sa "kontinuitetom rada vlade", uključujući planove o tome kako bi američka vlada nastavila da funkcioniše u slučaju nuklearnog rata i drugih katastrofa, objavio je Njujork tajms.

Raš, koji se trenutno nalazi u pritvoru u Aleksandriji u Virdžiniji, optužen je za krađu javnih sredstava u vezi sa navodima da je falsifikovao podatke o obrazovanju i vojnoj službi kako bi dobio posao u CIA i odgovarajuće bezbednosne dozvole. Takođe je navodno unosio netačne podatke u evidenciju radnog vremena na osnovu lažne tvrdnje da je rezervista američke mornarice.

"Od časnog otpusta iz službe u februaru 2015. godine, Raš je u službenoj evidenciji prijavio 744 sata vojnog odsustva, što predstavlja približno 77.000 dolara naknade", napisao je specijalni agent FBI Metju Džonson u krivičnoj prijavi.

Skandal otvorio pitanja o bezbednosti u CIA

Najnoviji skandal sa Rašom izazvao je neprijatnost za CIA i otvorio dodatna pitanja o tome kako agencija proverava zaposlene kojima se često omogućava pristup izuzetno osetljivim informacijama.

Prema navodima četiri neimenovana izvora Vašington Posta, Raš je i sam bio uključen u strogo poverljivi program prikupljanja obaveštajnih podataka za koji zna veoma mali broj zaposlenih u CIA i američkih zakonodavaca.

Vašington Post nije objavio naziv programa niti druge detalje nakon što su američki zvaničnici upozorili redakciju da bi dodatno otkrivanje informacija moglo da ugrozi operaciju.