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Nemački kancelar Fridrih Mercotkazao je danas planirani telefonski razgovor sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, nekoliko sati nakon što je Tramp javno pozdravio uspeh krajnje desničarske Alternative za Nemačku (AfD) na regionalnim izborima u Nemačkoj, saopštio je Mercov portparol.

Portparol kancelara nije naveo razlog otkazivanja razgovora, ali je, odgovarajući na pitanja novinara, istakao da razlog nisu bili problemi sa usklađivanjem termina, prenosi Gardijan.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social pozdravio "zaista veliku noć" za AfD i upotrebio skraćenicu "MGGA" (Učinimo Nemačku ponovo velikom), očigledno kao prilagođenu verziju svog prepoznatljivog slogana "Make America Great Again" (Učinimo Ameriku ponovo velikom).

AFD
Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Američki predsednik je naveo da je "populistička partija u Nemačkoj" ostvarila veliki uspeh jer su Nemci, kako je ocenio, "konačno izgubili strpljenje" zbog "užasnih pravila i propisa o imigraciji" koji su, prema njegovim rečima, ozbiljno naštetili Nemačkoj.

Mercov portparol nije direktno odgovorio na Trampove komentare niti je želeo da kaže da li postoji veza između njegove objave i otkazivanja razgovora.

On je, međutim, podsetio da je nemački kancelar u više navrata načelno kritikovao "mešanje u unutrašnju političku situaciju ili komentarisanje domaće politike", posebno kada je reč o izborima.

Kurir.rs/Gardijan

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