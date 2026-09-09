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Javnost šokirana je stravičnim zločinom u gradiću Marhtrenku u Austriji, koji po svojoj brutalnosti i načinu izvršenja neodoljivo podseća na zloglasni francuski slučaj "Peliko", piše Krone.

Austrijski mediji izveštavaju o nezapamćenom slučaju u kojem je 51-godišnji vozač kamiona sistematski drogirao svoju 39-godišnju suprugu, a drugim muškarcima naplaćivao silovanje i do 500 evra, dok je u porukama svoju nesrećnu suprugu nazivao "mrtvim mesom".

Istražitelji i tužilaštvo izjavili su da se u svojoj praksi još nikada nisu susreli sa ovakvim razmerama ljudske okrutnosti, a predmet o višemesečnom mučenju nesrećne žene već ima više od 1.000 stranica, prenosi Hojte.

Sve je počelo u noći između 25. i 26. juna ove godine, kada su Hitna pomoć i policija primile poziv i stigle pred porodičnu kuću u Marhtrenku.

Tamo su ih u stanju šoka dočekali 51-godišnji suprug i njegova maloletna ćerka. Nesrećna devojčica pronašla je svoju majku bez svesti i prekrivenu krvlju u vodenom krevetu kada je otišla da joj donese mobilni telefon.

Uprkos brzoj intervenciji, lekari su u 0.44 časova mogli samo da konstatuju smrt 39-godišnjakinje. Suprug, koji je u tom trenutku imao 1,88 promila alkohola u krvi, tvrdio je policiji da je reč o nesrećnom slučaju i "grubljem seksualnom odnosu". Kako policija u prvom trenutku nije posumnjala na namerno ubistvo, muškarac je u početku pušten na slobodu.

Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock

Jezive poruke slao i u noći smrti

Preokret u istrazi usledio je nakon što je obdukcija pokazala masivne i teške telesne povrede na telu žrtve. Ubrzo nakon smrti supruge, 51-godišnjak je bacio vodeni krevet i izbrisao aplikaciju za dopisivanje sa svog mobilnog telefona, ali su istražitelji uspeli da povrate digitalne podatke i forenzički ih analiziraju. Ono što su otkrili u njegovim pretragama i komunikaciji potvrdilo je najcrnje slutnje.

Samo dan pre ženine smrti, osumnjičeni je na Guglu pretraživao frazu "kako nekoga omamiti kućnim preparatima". Daljom analizom poruka utvrđena je intenzivna komunikacija sa 51-godišnjim komšijom, koji je takođe odmah uhapšen.

Poruke iz mobilnog telefona potvrdile su da je suprug svesno i bez njenog pristanka drogirao ženu kako bi je drugi silovali. U jednoj od poruka suprug piše komšiji: "Pošteno ću je napiti. Onda možeš opet žestoko da je uzmeš. Kako je prošli put kukala, bilo je moćno", na šta komšija odgovara: "Tada je skoro vrištala. Opet joj drži usta zatvorena".

U drugoj komunikaciji suprug otvoreno priznaje: "Ona u ovome ne učestvuje dobrovoljno", i dodaje: "Ako uspe i nabavim kapi za omamljivanje, redovno bih ti je davao na raspolaganje za silovanje".

Foto: EPA / Christian Bruna

Užas se nastavio i tokom same noći njene smrti. Suprug je slao fotografije svoje supruge bez svesti trećoj osobi kako bi ga "zagrejao" za dolazak.

Kada ga je taj muškarac pitao da li zna da je reč o pravom silovanju i da žena nikada ne bi pristala na to, suprug je hladno odgovorio: "Ako se bori, to me baš uzbuđuje".

Ipak, taj plan je propao, pa je suprug oko 23 časa pozvao uhapšenog 51-godišnjeg komšiju porukom: "Dođi sam". Ubrzo potom usledile su poruke komšije koji je krenuo prema kući: "Ugasi svetlo", "Na putu sam" i "Jesi li ostavio odškrinuta vrata?".