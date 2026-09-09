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Bela kuća demantovala je danas navode Fajnenšel tajmsa (FT) da je direktoru Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džonu Retklifu poverena ključna uloga u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini, ocenivši da je reč o "potpuno lažnoj vesti".

Glavna zamenica portparola Bele kuće Ana Keli navela je na društvenoj mreži Iks da Bela kuća nije odbila da komentariše tekst FT-a, već da je taj list tekst objavio pre prethodno navedenog roka za odgovor Bele kuće, a zatim naveo da je Bela kuća odbila da komentariše navode.

"Cela ova priča je potpuno lažna vest, zasnovana na anonimnim izvorima niskog nivoa koji nemaju pojma o čemu govore. Nijedan od tih navodnih razgovora se ne vodi", navodi Keli u svom odgovoru, optuživši FT da "odbija da se bavi poštenim novinarstvom".

Bela kuća je istakla da specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner "nastavljaju da ulažu ogroman napor u postizanje mirovnog sporazuma" i da im predsednik SAD Donald Tramp u potpunosti veruje da vode pregovore u ime Sjedinjenih Američkih Država.

1/13 Vidi galeriju Ukrajina Kijev bombardovanje SBU obaveštajci Foto: Francisco Seco/AP

U objavi portparolke Bele kuće "Fajnenšel tajms" je optužen da se pretvorio u "levičarski tabloid za tračeve koji nema interes da objavljuje tačne informacije".

Ranije danas FT je objavio da se Retklif priprema da preuzme veću ulogu u pregovorima Vašingtona sa Rusijom i Ukrajinom, a da

Bela kuća razmatra smanjenje angažmana specijalnih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.

Zvaničnici bliski Retklifu preneli su evropskim kolegama da će on preuzeti veću ulogu u posredničkoj diplomatiji između Rusije i Ukrajine, kojom trenutno rukovode Vitkof i Kušner, dok će istovremeno nastaviti kontakte sa obaveštajnim zvaničnicima dve zemlje.