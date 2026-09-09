INCIDENT NA GRANICI: Zatvoren prelaz između Nemačke i Švajcarske zbog sumnje na eksploziv
- Službeni pas je tokom kontrole ukazao na moguće prisustvo eksploziva, a dvojica muškaraca iz vozila su privedena.
- Zatvaranje je izazvalo kilometarske kolone, a nije poznato kada će prelaz ponovo biti otvoren.
Granični prelaz Rajnfelden između Nemačke i Švajcarske zatvoren je danas u ranim večernjim satima u oba smera zbog policijske operacije, nakon što je u jednom automobilu otkrivena moguća prisutnost eksploziva, saopštila je nemačka policija.
Saobraćaj je obustavljen na mostu preko Rajne koji povezuje nemački i švajcarski deo grada Rajnfelden, istočno od Bazela, prenosi Dojče vele.
Policija je saopštila da je tokom kontrole službeni pas ukazao na moguće prisustvo eksploziva u vozilu.
Dvojica muškaraca koja su se nalazila u automobilu privedena su, a pregled vozila je u toku.
Za sada nije poznato kada će prelaz biti ponovo otvoren.
Zbog zatvaranja su se u oba smera formirale kolone duge nekoliko kilometara, saopštio je nemački automobilski klub ADAC.
Preko mosta svakog dana pređe oko 30.000 vozila.
Švajcarska je deo Šengenskog prostora, u kojem nema obaveznih graničnih kontrola, ali policija povremeno sprovodi kontrole vozila zbog konkretne sumnje ili nasumičnih provera.
Kurir.rs/Dojče vele