Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Granični prelaz Rajnfelden između Nemačke i Švajcarske zatvoren je danas u ranim večernjim satima u oba smera zbog policijske operacije, nakon što je u jednom automobilu otkrivena moguća prisutnost eksploziva, saopštila je nemačka policija.

Saobraćaj je obustavljen na mostu preko Rajne koji povezuje nemački i švajcarski deo grada Rajnfelden, istočno od Bazela, prenosi Dojče vele.

Policija je saopštila da je tokom kontrole službeni pas ukazao na moguće prisustvo eksploziva u vozilu.

Dvojica muškaraca koja su se nalazila u automobilu privedena su, a pregled vozila je u toku.

Za sada nije poznato kada će prelaz biti ponovo otvoren.

Zbog zatvaranja su se u oba smera formirale kolone duge nekoliko kilometara, saopštio je nemački automobilski klub ADAC.

Preko mosta svakog dana pređe oko 30.000 vozila.

Švajcarska je deo Šengenskog prostora, u kojem nema obaveznih graničnih kontrola, ali policija povremeno sprovodi kontrole vozila zbog konkretne sumnje ili nasumičnih provera.