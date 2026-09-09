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Španija je ove godine zabeležila 61 dan toplotnog talasa, više nego bilo koja druga godina u istoriji merenja, potvrdila je Nacionalna meteorološka agencija (Aemet).

Ovim je oboren prethodni rekord iz 2022. godine.

Broj dana sa ekstremnim vrućinama premašio je leto 2022. za čak 20 dana. Prosečna temperatura ovog leta bila je 24,5 °C, što ga čini najtoplijim od početka merenja 1961. godine. Leto 2025. bilo je 0,3 °C toplije od prethodnog i premašilo je višegodišnji prosek temperature za 2,4 °C.

Aemet ističe da se svih deset najtoplijih leta u istoriji merenja dogodilo u 21. veku, a sedam od osam najtoplijih zabeleženo je posle 2015. godine. Agencija takođe napominje da meteorološko leto postaje sve duže.
Neobično dug period vrućine

Temperature tipične za jul već su zabeležene u većem delu Španije krajem maja. Novi toplotni talas usledio je u septembru.

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Foto: EPA/Julio Muñoz

Prema preliminarnim podacima, trajao je od 2. do 7. septembra, zahvativši 16 provincija i bio aktivan šest dana. Toplotni talasi ovog intenziteta u septembru, koji su obično tipični za vrhunac leta, dogodili su se samo četiri puta u Španiji, naime 1987, 1988, 2006. i 2016. godine.

Zbog obilnih zimskih kiša, španski rezervoari su letnju sezonu završili u dobrom stanju. Uprkos povećanoj potrošnji zbog turizma, prosečna popunjenost je 62,58 procenata. Nivoi vode su iznad polovine kapaciteta čak i u basenima koji su često u kritičnom stanju, kao što su katalonski i andaluzijski mediteranski basen.

Međutim, visoke temperature, kao i u ostatku Evrope, pogodovale su velikim požarima. Centralna Španija je posebno teško pogođena. Požari u Madridu, Avili i okolnim regionima spojili su se u ogroman požar koji je izgoreo više od 77.000 hektara, a španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska opisao ga je kao „najveći i najagresivniji u istoriji Španije“.

Kurir.rs/Agencije

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