OBAVEŠTAJNI KANAL RUSIJE I SAD OSTAJE OTVOREN: Nariškin najavio nove kontakte: "Ton je bio potpuno poslovan i prijateljski"
- Sergej Nariškin kaže da je sastanak sa direktorom CIA Džonom Retklifom u Moskvi protekao u poslovnoj i prijateljskoj atmosferi.
Direktor Spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin izjavio je da je njegov nedavni sastanak u Moskvi sa direktorom američke CIA Džonom Retklifom protekao u poslovnoj i prijateljskoj atmosferi.
"Ton je bio potpuno poslovan i prijateljski. Sve je bilo profesionalno i jasno, a tako će biti i ubuduće", rekao je Nariškin novinarima.
Na pitanje da li se šefu obaveštajne službe može verovati, Nariškin se nasmejao i odgovorio: "To je posebna kategorija".
Sudeći prema njegovim rečima, kontakti između ruske i američke obaveštajne službe biće nastavljeni.
"Dogovorićemo se. Dogovorićemo se i o mestu", poručio je Nariškin.
Direktor CIA Džon Retklif posetio je Moskvu 25. avgusta.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov tada je saopštio da je poseta bila povezana sa kontaktima između obaveštajnih službi, kao i da je predsednik Rusije Vladimir Putin obavešten o održanim sastancima.
Kurir.rs/RIA Novosti