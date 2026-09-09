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Direktor Spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin izjavio je da je njegov nedavni sastanak u Moskvi sa direktorom američke CIA Džonom Retklifom protekao u poslovnoj i prijateljskoj atmosferi.

"Ton je bio potpuno poslovan i prijateljski. Sve je bilo profesionalno i jasno, a tako će biti i ubuduće", rekao je Nariškin novinarima.

Na pitanje da li se šefu obaveštajne službe može verovati, Nariškin se nasmejao i odgovorio: "To je posebna kategorija".

Džon Retklif Foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Sudeći prema njegovim rečima, kontakti između ruske i američke obaveštajne službe biće nastavljeni.

"Dogovorićemo se. Dogovorićemo se i o mestu", poručio je Nariškin.

Direktor CIA Džon Retklif posetio je Moskvu 25. avgusta.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov tada je saopštio da je poseta bila povezana sa kontaktima između obaveštajnih službi, kao i da je predsednik Rusije Vladimir Putin obavešten o održanim sastancima.