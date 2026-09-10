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Španske obaveštajne službe upozorile su na pozive na društvenim mrežama za masovnu migraciju u Seutu dan pre nego što su desetine hiljada ljudi ušle na tu teritoriju.

Informacija je otkrivena u dokumentima koje je španska vlada deklasifikovala, a objavljivanje dolazi usred optužbi da Madrid nije javnosti saopštio sve činjenice o događajima krajem jula, piše BBC.

Najmanje 72.000 migranata prešlo je iz Maroka u Seutu 30. i 31. jula. Većina je plivala oko granične ograde, a prema rečima gradonačelnika Seute, najmanje 100 ljudi je poginulo.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

Iako se većina vratila, oko 5.000 i dalje boravi u improvizovanim kampovima ili spava na ulicama i plažama, što je izazvalo tenzije u autonomnom španskom gradu u Severnoj Africi.

Deo lokalnog stanovništva izražava zabrinutost za bezbednost, a zabeleženi su i slučajevi uništavanja skloništa i blokiranja isporuke pomoći migrantima.

Nacionalna obaveštajna služba (CNI) je 29. jula obavestila marokanske i seutanske vlasti da grupe na društvenim mrežama podstiču migrante da pređu granicu sledećeg dana.

U pismu se navodi da je CNI identifikovao grupe na WhatsApp-u i Fejsbuku koje su promovisale pokušaj da se stigne do španske enklave,