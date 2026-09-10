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Predsednik SAD Donald Tramp je željno iščekivao putovanje za Teksas na neobičnu večernju konvenciju svojih Republikanaca, ali njegov novi avion "Er Fors Uan" je očigledno "imao drugi plan", barem na kratko.

Predsednik je stigao u Zajedničku bazu Endruz helikopterom "Marin 1" u sredu popodne radi planiranog poletanja za Dalas. Ali je zadržan u helikopteru 15 minuta dok je viđeno kako pripadnici Ratnog vazduhoplovstva rade na predsedničkom avionu "Er Fors Uan" i njegovom toboganu za evakuaciju u hitnim slučajevima koji se naduvao i spustio sa prednjih desnih vrata, sa suprotne strane trupa i prekoputa vrata koja Tramp obično koristi.

Kada je Tramp stigao u bazu, viđeno je kako stari plavo-beli predsednički avion izvlače iz njegovog hangara na pistu nekoliko stotina metara iza novog aviona koji je Tramp prihvatio kao poklon Vlade Katara i koji je renovirao i ofarbao u boje zastave crveno, belo, plavo, ali i u zlatnu.

Prednje i zadnje stepenice starijeg aviona su bile postavljene, što je značilo mogućnost da će njime Tramp za Teksas.

Foto: Printskrin Youtube

Na kraju, Tramp je izašao iz helikoptera i rekao da se testira tobogan novog aviona.

"Žele da se uvere da sve funkcioniše besprekorno", tvrdio je predsednik o naduvanom toboganu, mada to svakako nije uobičajeno raditi pred sam let.

Ne zna se da li je tobogan namerno naduvan radi testiranja, ili je to bila greška koja je morala biti ocenjena i ispravljena.

Ali Tramp je rekao da nije zabrinut. Na pitanje da li je zadovoljan što je avion bezbedan, rekao je: "Da, jesam - inače ne bih bio u njemu".

Tramp se ubrzo ukrcao dok je posada i dalje radila. Na kraju su ispustili vazduh iz tobogana, odvojili ga od vrata, rasklopili i odvezli.

"Er Fors Uan" što je oznaka je za bilo koji avion koji prevozi predsednika, poleteo je za Dalas ubrzo potom.