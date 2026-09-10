POŽAR NA TRAJEKTU PUNOM TURISTA IZBIO USRED NOĆI, LJUDI ŽIVI GORELI! Zastrašujući snimci drame na Filipinima, na obalu izvučeno 5 tela, nestalo 87 osoba (VIDEO)
- Najmanje petoro ljudi poginulo je u požaru na trajektu 'MV Džun Aster' kod obale filipinskog Palavana, a 87 osoba vodi se kao nestalo.
- Obalska straža spasila je 42 osobe, dok su loši vremenski uslovi i jaki talasi otežavali potragu i spasavanje.
- Još nije poznato šta je izazvalo požar, a brod je plovio iz Manile ka turističkoj oblasti.
Najmanje pet ljudi je poginulo, a 87 osoba se vode kao nestale u požaru koji je noćas izbio na trajektu u blizini turističke destinacije u filipinskoj pokrajini Palavan.
Filipinske vlasti su saopštile da je vatra zahvatila brod "MV Džun Aster" dok se plovilo nalazilo na 2,2 kilometra od obale, dodajući da je petoro stradalih izvučeno na obalu.
Video snimak koji je Obalska straža Filipina objavila na društvenim mrežama prikazuje trajekt koji je potpuno obuhvaćen plamenom.
Pripadnici Obalske straže bacali su prsluke za spasavanje preživelima dok je trajekt goreo.
Putnici su u ukrcani u manje čamce i odvedeni u pliće vode, a vreće sa telima stradalih postavljene su u loklanoj luci.
- Na osnovu podataka koje trenutno imamo o spasenima i žrtvama, još uvek imamo 87 ljudi koji se vode kao nestali - kazala je jutros Noemi Kajabjab, kapetan filipinske Obalske straže, u jutrošnjoj izjavi lokalnoj radio stanici
Ona je rekla da su 42 osobe spasene i da je u brodskom dokumentima stajalo da je u plovilu bilo 117 putnika i 17 članova posade.
- Samo da bude jasno, ovo su podaci koje imamo u ovom trenutku i mogu da se promene kako naše operacije potrage i spasavanja budu trajale - navela je Kajabjab i dodala da je među spasenima 38 putnika i četvoro članova posade.
Kajabjab je kazala da su loši vremenski uslovi i veliki talasi predstavljali problem za spasioce, a morske struje su odvukle trajekt nekoliko nautičkih milja dalje od njegove početne lokacije.
Ona je rekla da još uvek nije jasno šta je izazvalo požar i da Obalska straža radi u koordinaciji sa brodarskom kompanijom i pomorskim vlastima kako bi saznala više detalja.
Prema podacima sajta za praćenje pomorskog saobraćaja "Marintrafik", trajekt "MV Džun Aster" je isplovio iz filipinske prestonice Manile.
(Kurir.rs/ABC.net.au/Preveo i priredio: N. V.)