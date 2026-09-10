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Donald Tramp, 47. američki predsednik, održao je noćas u Dalasu govor od 47 minuta na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji, prvom takvom stranačkom skupu koji se održava ne uoči izbora za Belu kuću, već pred novembarsko glasanje koje će odrediti koja će stranka u naredne dve godine upravljati Predstavničkim domom Kongresa i Senatom.

Mark Stoun, izveštač Skaj njuza iz SAD, kaže da mu je osećaj na ovom skupu u Teksasu po mnogo čemu bio sličan onom na završnoj Republikanskoj konvenciji održanoj u Milvokiju 2024. uoči predsedničkih izbora koji su Trampu doneli drugi mandat u Beloj kući.

Glavna razlika je bila što do sada nije bilo konvencija uoči izbora za kongresmene i senatore na sredini predsedničkog mandata.

Ulog za republikance na ovom glasanju je veliki, pošto bi promena snaga u oba doma Kongresa značajno otežala odluke koje donosi predsednik SAD.

U igri je 35 mesta u Senatu koja čekaju da budu popunjena 4. novembra, od čega su 22 do sada držali predstavnici Republikanske partije, a 13 demokrate.

Da bi preuzela kotrolu nad tim telom, Demokratskoj partiji je potrebno da republikancima preotme četiri senatska mesta.

"Jedni od najvažnijih izbora u istoriji naše zemlje"

Tramp je očigledno shvatio koliko je situacija ozbiljna i održao eksplozivan govor na konvenciji.

- Za 55 dana, Amerikanci će izaći na birališta na jedne od najvažnijih izbora u istoriji naše zemlje. Vaš glas će odlučiti da li će naša zemlja spotaknuti na početnoj kapiji koja vodi ka narednih 250 godina (nakon proslave prvih 250 godina postojanja SAD u julu) ili će jurnuti napred i nikada, nikada se neće osvrnuti nazad - kazao je Tramp na početku govora.

Predsednik SAD je potom kritikovao demokrate.

- Ako predamo budućnost Amerike radikalnoj levici, demokrate i naša nacija će provesti sledeću deceniju samo radeći na tome da se ponovo podignu na noge. To će biti tragedija. Glasajte za republikance i ostavićemo svet u prašini iza nas u generacijama koje će uslediti - rekao je Tramp.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Daladu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

On je imao i poruku za republikanske glasače.

- Pretavarajte se da sam ja na glasačkom listiću - poručio je predsednik SAD.

Tramp je upozorio da će poraz njegove stranke značiti da će Amerikanci "izgubiti svoju granicu, izgubiće poreske olakšice, izgubiće bezbednost i sigurnost, izgubiće bogatstvo".

- Naša zemlja prolazi kroz pakao. Proći ćete kroz pakao baš kao što ste prošli pre samo dve godine. Mi smo prošli kroz pakao. Bili smo predmet ismevanja celom svetu. Mi smo se smejali. Više nam se ne smeju, zar ne? Ne smeju se - kazao je šef Bele kuće.

"Trampov moreuz" i "Nova Amerika"

On je, govoreći o ratu protiv Irana, kazao da želi da promeni ime Ormuskog moreuza u "Trampov moreuz".

Nakon što je ranije izjavio da će se ovaj rat završiti nakon novembarskih izbora, Tramp je izneo slične ocene o ključnom plovnom putu, koji ostaje sporna tačka na Bliskom istoku.

- Pobeđujemo (u ratu). Kontrolišemo Ormuski moreuz. Trebalo bi da ga zovemo "Trampov moreuz". Trebalo bi i ja da izvučem nešto iz toga. Siguran sam da će iransko rukovodstvo biti oduševljeno time - rekao je Tramp.

On je takođe pomenuo jezero Ontario, koje je nedavno preimenovao u "Jezero Amerika", usred eskalacije trgovinskog rata sa Kanadom.

Tramp je ocenio da susedi SAD "umiru (od želje)" da postignu dogovor i potom kazao da država Novi Meksiko, koja deli granicu sa Teksasom gde se održava konvencija, treba da se zove "Nova Amerika".

1/11 Vidi galeriju Pristalice američkog predsedniak Donalda Trampa na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu Foto: JEFF MCWHORTER/EPA

U još jednom delu govora posvećenom sukobu na Bliskom istoku Tramp je upozorio da bi SAD mogle da udare na "Pijuk planinu" u Iranu.

Ta planina, čiji je zvanuični naziv Kuh-e Kolang Gaz La, postala je poznata široj javnosti kada je otkriveno da se duboko unutar nje nalazi iranski nuklearni objekat u izgradnji.

"Pijuk planina" se nalazi južno od glavnog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u ​​Natanzu.

- Neko je rekao da je bilo nekih kretanja na toj lokaciji. Primetili smo da postoji mala aktivnost na Pijuk planini. Savetovao bih Iranu da se ne pravi naivan jer ćemo morati da ih udarimo jako - poručio je Tramp.

1/3 Vidi galeriju Iranska Pijuk planina u blizini nuklearnog postrojenja Natanz Foto: Printscreen/Youtube, Satellite image ©2026 Vantor

Svakom punoletnom po 5.000 dolara ako republikanci pobede

Tramp je obećao da će svakom punoletnom građaninu SAD isplatiti "dividendu" od 5.000 dolara ako republikanci pobede u oba doma Kongresa na novembarskim izborima.

On je kao uslov za dobijanje "Trampove dividende" naveo to da novac mora da bude potrošen u SAD.

- Mogu nešto da vam obećam. A evo šta je moje obećanje. Ako republikanci pobede u Predstavničkom domu i Senatu SAD... zbog naše ogromne snage i ekonomskog uspeha, isplatiću dividendu svakom punoletnom građaninu Sjedinjenih Američkih Država u iznosu od 5.000 dolara - kazao je Tramp.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

NBC njuz, partnerska mreža britanske televizije u SAD, objavila je da Bela kuća nije odmah odgovorila na pitanja o tome kako će doći do 1,35 biliona (1.350 milijardi) dolara koliko je ukupno potrebno za "Trampovu dividendu".

Odao počast Čarliju Kirku na godišnjicu ubistva

Tramp je odao počast Čarliju Kirku, desničarskom aktivisti koji je ubijen na današnji dan, 10. septembra prošle godine, dok je držao govor studentima na Univerzitetu Juta veli.

1/17 Vidi galeriju Suđenje za ubistvo Čarlija Kirka. prisustvovali su njegovi roditelji kao i supruga Erika Kirk. Foto: Marielle Scott/FR172311 AP, Spenser Heaps/FR172046 AP, Spenser Heaps / POOL/AP POOL

Američki predsednik je završio obraćanje na konvenciji obećanjem da će njegova stranka "učiniti Ameriku ponovo jakom".

- Učinićemo Ameriku ponovo ponosnom. Učinićemo Ameriku ponovo bezbednom. I učinićemo Ameriku ponovo velikom - zaključio je Tramp koristeći slogan koji mu je doneo prvi predsednički mandat 2016.