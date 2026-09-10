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Ukrajinski pomorski dron pogodio je luku u ruskom letovalištu Soči na Crnom moru 9. septembra, tvrdili su lokalni ruski zvaničnici.

Poznat kao "druga prestonica" Rusije, Soči je dom zvanične letnje rezidencije ruskog predsednika Vladimira Putina. Grad, koji se smatra zimskim igralištem ruske elite, nalazi se približno 650 do 700 kilometara od ukrajinske granice.

Povređeni, šteta na infrastrukturi i apel gradonačelnika

Regionalne vlasti u ruskom Krasnodarskom kraju izvestile su o napadu 9. septembra, navodeći da je na lučkom gatu u Sočiju izbio požar kao rezultat udara ukrajinskog bespilotnog površinskog plovila (USV), što je izazvalo oštećenje infrastrukture.

Prijavljeno je da je u udaru povređeno osam osoba.

Gradonačelnik Sočija Andrej Prošunjin apelovao je na stanovnike da potraže sklonište i ostanu mirni nakon prvog udara.

U trenutku objavljivanja, Kijev independent nije mogao nezavisno da potvrdi najnovije izveštaje niti razmere pričinjene štete.

Panika na šetalištu i prekinut koncert

Snimci stanovnika Sočija objavljeni na internetu prikazuju veliku, vatrenu eksploziju pored plažnog šetališta.

Monitoring kanal Supernova+ podelio je video-snimke stanovnika Sočija koji traže sklonište usred velikih eksplozija - navodno usled rada sistema protivdronovske odbrane.

Udar pomorskog drona takođe je prekinuo koncert ruske pevačice Tatjane Bulanove koji je održavan u blizini mesta napada, preneo je ruski opozicioni kanal Astra.

Snimci prikazuju kako se posetioci koncerta evakuišu, vidno u panici. Bulanova je ranije izražavala podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu u punom obimu.

Prema pisanju Astre, eksplozija se dogodila u blizini restorana "Černomorskaja žarovnja", delimično ga uništivši.

Učestali napadi na ruska naftna i vojna postrojenja

Napad dolazi nedelju dana nakon poslednjeg velikog ukrajinskog napada na ovo primorsko letovalište. Tokom noći 3. septembra, ukrajinska vojska pokrenula je nekoliko talasa napada čija je meta bio Soči. Ukrajinski pomorski dron navodno je pogodio i oštetio ruski ratni brod.

Kasnije, u ranim jutarnjim satima 4. septembra, snimci objavljeni na nekoliko ruskih Telegram kanala prikazivali su požar u skladištu nafte u blizini grada. Nekoliko dana kasnije, plamen u skladištu nafte ponovo se razgoreo.

Borba za lučka utvrđenja na Crnom moru

Tokom rata, Ukrajina i Rusija su više puta izvodile žestoke napade na međusobne luke.

Ciljajući pomorsku bazu i infrastrukturu za izvoz nafte, ukrajinski droni pogodili su crnomorski grad Novorosijsk 9. septembra. Ukrajinske snage dosledno ciljaju ruske objekte za izvoz nafte u baltičkoj luci Ust-Luga.