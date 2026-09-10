ZELENSKI STIGAO KOD "JEDNOG OD NAJBLIŽIH PARTNERA"! Sa kanadskim premijerom Karnijem razgovaraće o odbrani vazdušnog prostora Ukrajine i pripremi Kijeva za zimu
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je danas u Kanadu, gde će boraviti u zvaničnoj poseti.
"Stigao sam u Kanadu. Kanada je bila i ostaje jedan od naših najbližih partnera. Cenimo svu podršku Kanađana i odluke koje pomažu Ukrajini da ostane snažna i zaštiti svoj narod", objavio je Zelenski na društvenoj mreži X.
On je naveo da će se sastati sa kanadskim premijerom Markom Karnijem i da će glavna tema njihovog razgovora biti odbrana vazdušnog prostora Ukrajine i njene pripreme za zimu.
"Razgovaraćemo o tome kako da ojačamo našu otpornost, podržimo naš narod i obezbedimo da Ukrajina raspolaže kapacitetima neophodnim za odbranu", napisao je Zelenski u objavi.
Dodao je da su tokom njegove posete u planui drugi sastanci, kao i potpisivanje više bilateralnih sporazuma.
(Kurir.rs/Beta)