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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je danas u Kanadu, gde će boraviti u zvaničnoj poseti.

"Stigao sam u Kanadu. Kanada je bila i ostaje jedan od naših najbližih partnera. Cenimo svu podršku Kanađana i odluke koje pomažu Ukrajini da ostane snažna i zaštiti svoj narod", objavio je Zelenski na društvenoj mreži X.

On je naveo da će se sastati sa kanadskim premijerom Markom Karnijem i da će glavna tema njihovog razgovora biti odbrana vazdušnog prostora Ukrajine i njene pripreme za zimu.

1/14 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

"Razgovaraćemo o tome kako da ojačamo našu otpornost, podržimo naš narod i obezbedimo da Ukrajina raspolaže kapacitetima neophodnim za odbranu", napisao je Zelenski u objavi.

1/4 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni Foto: AP, EPA Will Oliver, EPA Neil Hall

Dodao je da su tokom njegove posete u planui drugi sastanci, kao i potpisivanje više bilateralnih sporazuma.