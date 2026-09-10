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Austrijska državljanka preminula je od posledica povreda nakon što su je, kako se sumnja, suprug i drugi muškarci drogirali i silovali.

Javni tužilac Regionalnog suda u Velsu nazvao je ovaj slučaj "Peliko 2.0" (Pelicot 2.0), nakon što je obdukcija pokazala da je 39-godišnjakinja preminula usled seksualnog napada.

Telo žene pronašla je njena ćerka tinejdžerka u porodičnoj kući u Marhtrenku, na severu Austrije, 26. juna.

Suprug žrtve (51) rekao je policiji da se radilo o nesrećnom slučaju tokom "grubog seksualnog odnosa", zbog čega vlasti u prvom trenutku nisu sumnjale na zločin.

Međutim, nakon obdukcije i dodatne istrage, utvrđeno je da se sumnja da je suprug više puta drogirao svoju ženu i naplaćivao drugim muškarcima 500 evra kako bi je silovali dok je bila u besvesnom stanju.

"Propisno ću je napiti. Onda možeš ponovo da spavaš sa njom"

Suprug, koji je u tekstualnim porukama svoju suprugu nazivao "mrtvim mesom", sada je pod istragom zbog seksualnog napada na nemoćno lice sa smrtnim ishodom.

Nakon zaplene njegovog telefona, policija je otkrila da je ovaj muškarac nekoliko dana pre smrti svoje supruge na internetu pretraživao narodne lekove i metode za omamljivanje osoba.

Takođe je bacio vodeni krevet na kojem je njegova supruga preminula i izbrisao jednu aplikaciju sa telefona.

U pritvoru se nalazi i komšija (51), koji je priznao da je ženu seksualno zlostavljao u dva navrata, uključujući i noć kada je preminula, iako je prema izveštajima napustio kuću pre njene smrti.

Prepiske iz poruka navodno pokazuju da su dvojica muškaraca više puta razgovarala o zlostavljanju ove žene.

Optuženi suprug je komšiji u noći ženske smrti poslao fotografiju svoje supruge u besvesnom stanju, uz tekst: "Propisno ću je napiti. Onda možeš ponovo da spavaš sa njom".

Komšija mu se potom zahvalio što mu je "dozvolio da je iskoristi".

Policija je saopštila da je pod istragom još osumnjičenih osoba.

Slučaj Žizel Peliko iz Francuske

Ovaj slučaj podseća na slučaj Žizel Peliko iz Francuske, koju su suprug i deseci drugih muškaraca drogirali i silovali, što je dovelo do najvećeg suđenja za silovanje u istoriji te zemlje 2024. godine.

Dominik Peliko služi zatvorsku kaznu od 20 godina nakon što je proglašen krivim za drogiranje svoje tadašnje supruge i pozivanje više od 50 muškaraca da je siluju u njihovom domu na jugu Francuske tokom skoro čitave jedne decenije.

1/7 Vidi galeriju Žizel Peliko na suđenju bivšeg supruga zbog monstruoznog zločina Foto: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Benoit PEYRUCQ / AFP / Profimedia

Ovaj 73-godišnjak, koji je muškarce vrbovao na internet forumu pod nazivom "Bez njenog znanja", drobio je pilule za spavanje i lekove protiv anksioznosti u hranu i piće svoje supruge kako bi je doveo u stanje bez svesti.