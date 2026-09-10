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Najmanje dve osobe poginule su u ruskom napadu dronom na tržni centar u gradu Sumi na severu Ukrajine, a 20 osoba je ranjeno, od kojih četiri teško, saopštile su danas ukrajinske vlasti, navodeći da su se na udaru Rusije našli ponovo i Kijev i okolina, Krivi rog i Izjum.

Zvaničnik regiona Sumi Oleg Grigorov objavio je na Telegramu da je udar dronom izazvao požar u tržnom centru, koji je ilustrovao fotografijama koje pokazuju teško oštećenu zgradu.

Među ranjenima je četvoro tinejdžera, objavila je lokalna policija, navodeći da je širom tog regiona poginulo pet osoba, a 24 su povređene, prenosi Rojters.

Agencija Ukrinform navela je da je muškarac poginuo, a žena povređena u napadu dronom na njihovu kuću u naselju Šostka u regionu Sumi.

Napadi dronovima nastavljeni su i u regionu Kijeva, gde su najmanje tri osobe povređene, a više od 30 objekata je oštećeno, uključujući 26 privatnih kuća.

Izjum je bio na udaru vazdušne bombe, a dve osobe su povređene i nekoliko zgrada je oštećeno, saopštila je lokalna vojna administracija.

Pet osoba je povređeno i u napadima protekle noći na Krivi rog, saopštio je čelnik vojne administracije regiona Dnjepropetrovs Aleksandar Hanža, navodeći da je jedan od povređenih muškaraca u životnoj opasnosti.