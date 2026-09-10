Unapređenje trgovine uslugama i promovisanje otvorenosti i saradnje u sektoru usluga nije samo izbor Kine, već i svetska potreba”, izjavio je u sredu kineski vicepremijer, Ding Sjuеsjang.

Ding, koji je i član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je to u glavnom govoru na Samitu globalne trgovine uslugama 2026. u Pekingu.

“Kina aktivno podstiče trgovinu uslugama i dodatno otvara svoj sektor usluga”, rekao je Ding i dodao da ti napori stvaraju nove mogućnosti za zemlje i kompanije širom sveta.

Dodao je da je, s obzirom na to da globalni ekonomski i trgovinski pejzaž nastavlja da se menja, potrebno ojačati uzajamno podsticajan odnos između sektora usluga i trgovine uslugama kako bi se pružila bolja podrška ekonomskom i društvenom razvoju svih zemalja.

Ističući usmeravajuću ulogu otvorenosti u razvoju trgovine uslugama, Ding je pozvao na preduzimanje mera za smanjenje prepreka prekograničnom kretanju faktora proizvodnje i podsticanje veće liberalizacije i olakšavanje trgovine uslugama. “Takvi napori pomoći će da se obezbedi stabilan i dugoročan razvoj sektora na pravičan i inkluzivan način”, dodao je potpredsednik Vlade Kine.

Ding je takođe pozvao zemlje da podstiču deljenje digitalnih i inteligentnih tehnologija, poput veštačke inteligencije, i da ojačaju povezanost globalne digitalne infrastrukture kako bi se dao novi podsticaj razvoju trgovine uslugama.

Samit 2026. organizovali su Pekinška gradska vlada, Ministarstvo trgovine Kine, Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj (UNCTAD) i Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO).