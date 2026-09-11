LJUBAVNA DRAMA NA KRITU! Nakon propale prosidbe napravio haos u hotelu, napio se, pa završio u moru, lekari u odeći skakali u vodu da ga spasu
- Poljak (33) na Kritu pokušao je samoubistvo nakon odbijene prosidbe, posle čega je u hotelskoj sobi napravio veliku štetu i napustio hotel.
- Nakon što je popio mnogo uzoa, završio je u moru kod plaže Agios Andreas, gde su ga gosti taverne pronašli bez svesti.
- Spasioci i lekari su ga reanimirali, intubirali i prebacili na intenzivnu negu, a istragu vodi lučka kapetanija u Ierapetri.
Odmor Poljaka (33) na Kritu dobio je dramatičan obrt nakon prosidbe koju njegova partnerka, po svemu sudeći, nije prihvatila. Par je boravio na letovanju u jednom luksuznom hotelu sa pet zvezdica u tom području.
Prema raspoloživim informacijama, negativan odgovor devojke snažno je potresao 33-godišnjaka. On je u naletu besa izazvao veliku materijalnu štetu u hotelskoj sobi, polomivši gotovo sve stvari u njoj, nakon čega je napustio hotel.
Napio se pa završio u moru
Mladić se potom uputio ka plaži Agios Andreas. Prema istim izvorima, konzumirao je veliku količinu alkohola, tačnije lokalnog pića uzo, i navodno je obavestio svoju partnerku o nameri da sebi oduzme život.
Nekoliko sati kasnije, u utorak, 8. septembra, oko ponoći, gosti obližnje taverne primetili su muškarca kako bez svesti pluta u moru. Odmah su alarmirali hitnu pomoć i lučku kapetaniju u Ierapetri.
Reakcija nadležnih službi bila je izuzetno brza. Za samo nekoliko minuta na lice mesta stigla je ekipa hitne pomoći, a medicinski radnici su u odeći uskočili u more kako bi što pre stigli do mladića i izvukli ga na obalu.
Koordinisanom akcijom spasioci su uspeli da ga reanimiraju i povrate mu srčanu funkciju, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu u Ierapetri. Tamo su lekari nastavili borbu za njegovu stabilizaciju, a zbog težine stanja bilo je neophodno da bude intubiran.
Nakon toga, 33-godišnjak je prebačen na Odeljenje intenzivne nege bolnice u Agios Nikolaosu, gde je sada u stabilnom stanju i pod stalnim medicinskim nadzorom.
Istragu o svim okolnostima ovog incidenta vodi lučka kapetanija u Ierapetri, piše Kathimerini.gr.
(Kurir.rs/Ekathimerini)