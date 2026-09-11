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Odmor Poljaka (33) na Kritu dobio je dramatičan obrt nakon prosidbe koju njegova partnerka, po svemu sudeći, nije prihvatila. Par je boravio na letovanju u jednom luksuznom hotelu sa pet zvezdica u tom području.

Prema raspoloživim informacijama, negativan odgovor devojke snažno je potresao 33-godišnjaka. On je u naletu besa izazvao veliku materijalnu štetu u hotelskoj sobi, polomivši gotovo sve stvari u njoj, nakon čega je napustio hotel.

Napio se pa završio u moru

Mladić se potom uputio ka plaži Agios Andreas. Prema istim izvorima, konzumirao je veliku količinu alkohola, tačnije lokalnog pića uzo, i navodno je obavestio svoju partnerku o nameri da sebi oduzme život.

Nekoliko sati kasnije, u utorak, 8. septembra, oko ponoći, gosti obližnje taverne primetili su muškarca kako bez svesti pluta u moru. Odmah su alarmirali hitnu pomoć i lučku kapetaniju u Ierapetri.

Reakcija nadležnih službi bila je izuzetno brza. Za samo nekoliko minuta na lice mesta stigla je ekipa hitne pomoći, a medicinski radnici su u odeći uskočili u more kako bi što pre stigli do mladića i izvukli ga na obalu.

Koordinisanom akcijom spasioci su uspeli da ga reanimiraju i povrate mu srčanu funkciju, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu u Ierapetri. Tamo su lekari nastavili borbu za njegovu stabilizaciju, a zbog težine stanja bilo je neophodno da bude intubiran.

Nakon toga, 33-godišnjak je prebačen na Odeljenje intenzivne nege bolnice u Agios Nikolaosu, gde je sada u stabilnom stanju i pod stalnim medicinskim nadzorom.

Istragu o svim okolnostima ovog incidenta vodi lučka kapetanija u Ierapetri, piše Kathimerini.gr.