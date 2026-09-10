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Federalna služba bezbednosti Rusije (FSB ) saopštila je u četvrtak da je uhapsila bivšeg čuvara britanske ambasade u Moskvi zbog navodnog prikupljanja osetljivih informacija o britanskim diplomatama u ime Ukrajine.

Agencija je tvrdila da su ukrajinske obaveštajne službe planirale da iskoriste informacije za izvršenje napada pod lažnom zastavom usmerenog na britansko diplomatsko osoblje.

Prema FSB-u, Ukrajina je nameravala da smesti Rusiji operaciju kako bi "uvukla Ujedinjeno Kraljevstvo u direktan vojni sukob sa Rusijom" i obezbedila povećanu vojnu pomoć od Londona.

Ruske vlasti su saopštile da je bivši gardista, čije ime nije objavljeno, prikupljao osetljive podatke, uključujući lične podatke diplomata, fotografije, kućne adrese, korišćena vozila, planove putovanja, bezbednosne sisteme i interne rasporede ambasada.

FSB je saopštio da je bivši stražar stavljen u pritvor i da se suočava sa optužbama za izdaju, koje nose maksimalnu kaznu doživotnog zatvora za muškarce. Maksimalna kazna za žene je 20 godina zatvora.