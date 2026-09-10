VENS OTKRIO ODAKLE STIŽE 1.350 MILIJARDI $ ZA "TRAMPOVU DIVIDENDU"! Američki predsednik vojnicima već isplatio "RATNIČKI" bonus, ali je ovo mnogo veći zalogaj
- Tramp je obećao 5.000 dolara po punoletnom Amerikancu, odnosno ukupno 1,35 biliona dolara, ako republikanci zadrže Kongres na novembarskim izborima.
- Potpredsednik Džej Di Vens kaže da bi novac za 'Trampovu dividendu' stigao od carina, ali kritičari tvrde da taj prihod nije ni blizu dovoljan.
- Američki Centar za poresku politiku procenjuje da bi se toliki iznos kroz carine skupljao oko deset godina.
Američki predsednik Donald Tramp obećao je noćas na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu da će svakom punoletnom građaninu SAD isplatiti "dividendu" od 5.000 dolara ako republikanci pobede na novembarskim izborima za Kongres i zadrže većinu koju trenutno imaju i u Predstavničkom domu i u Senatu.
Skaj njuz navodi da "Trampova dividenda" nije prvo obećanje tog tipa koje je izneo predsednik SAD.
Podseća se da je krajem prošle godine šef Bele kuće predložio dividendu od 2.000 dolara Amerikancima od novca prikupljenog kroz naplatu carina i kazao da ne misli da mu je za to potrebno odobrenje Kongresa.
"Ratnička dividenda" od 1.776 dolara uoči upada u Venecuelu
To se nije ostrvarilo, ali jeste obećanje koje je Tramp krajem 2025. dao oružanim snagama SAD obezbedivši im ček na 1.776 dolara koji je nazvao "ratničkom dividendom".
Simbolični iznos je odgovarao godini osnivanja SAD, a 1,45 miliona pripadnika američke dobilo je božićni bonus od 1.776 dolara u trenutku tenzija sa Venecuelom, pre januarskog upada specijalaca u tu zemlju i hapšenja i odvođenja u Ameriku predsednika Nikolasa Madura.
Mark Goldvajn, viši direktor za politička pitanja u Komitetu za odgovorni federalni budžet, kazao je za Skaj njuz da Tramp nema ovlašćenje da šalje novac Amerikancima bez odobrenja Kongresa.
Američki godišnji deficit 2 biliona dolara, dug 40 biliona dolara
Britanska televizija podseća da su dividende nešto što kompanije isplaćaju kada postoji suficit u poslovanju, dok SAD imaju godišnji deficit od 2 biliona (2.000 milijardi) dolara i dug od 40 biliona (40.000 milijardi) dolara.
- Ideja da smo imali fiskalni uspeh je pogrešna i graniči se sa smešnom - ocenio je Goldvajn.
Međutim, američki potpredsednik Džej Di Vens je ukazao na carine kao izvor novca za "Trampovu dividendu" kada je na Foks njuzu upitan kako bi predsednik SAD mogao da finansira dato obećanje od 5.000 dolara po punoletnom Amerikancu, odnosno 1,35 biliona (1.350 milijardi) dolara u ukupnom iznosu.
Vens je američkoj televiziji kazao da šef Bele kuće time poručuje sunarodnicima da će "učestvovati u nekim koristima ovog neverovatnog bogatstva koje stvaramo".
Garet Hak, glavni izveštač NBC njuza iz Bele kuće, tvrdi ipak da prihodi od carina nisu ni blizu iznosa potrebnog za pokrivanje troškova "Trampove dividende".
Biće potrebno 10 godina da se skupi novac?
Američki Centar za poresku politiku (TPC) izneo je procenu da bi potrebni iznos putem carina mogao da bude prikupljem u roku od oko deset godina.
- TPC procenjuje da će od carine biti prikupljeno oko 1,7 biliona (1.700 milijardi) dolara u fiskalnim godinama od 2026. do 2036, na osnovu 177 milijardi dolara prikupljenih u 2026. godini. Pad prihoda tokom vremena odražava pretpostavku TPC da će američki kupci postepeno odustajati od uvoza robe sa visokim carinama - zaključuje TPC.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)