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Majka i ćerka iz Kentakija bile su spremne da prodaju porodične farme za čak 26,48 miliona dolara, ali su se predomislile kada su saznale šta investitor planira da izgradi na zemlji koja je u njihovoj porodici gotovo 200 godina.

Naime, na njihovoj zemlji trebalo je da bude izgrađen veliki data-centar za veštačku inteligenciju.

Kada su predstavnici nepoznate kompanije pokucali na njihova vrata, Ajda Hadlston (82) i njena ćerka Delsija Ber dobile su ponudu koja bi većini ljudi promijenila život.

Za njihove susedne farme u američkoj saveznoj državi Kentaki ponuđeno je ukupno 26,48 miliona dolara. Ipak, majka i ćerka rešile su da ostanu na zemlji koju njihova porodica obrađuje gotovo dva veka, prenosi Mondo.

Kompanija je za Ajdinih 71 akr, odnosno oko 29 hektara, ponudila 4,26 miliona dolara. Za Delsijinih 463 akra, približno 187 hektara, ponuđeno je nešto više od 22,2 miliona dolara. Kada se dve ponude saberu, porodica je mogla da dobije tačno 26,48 miliona dolara, navodi Wall Street Journal.

Najpre su pristale, a onda promenile odluku

Majka i ćerka nisu odmah odbile ponudu. Kako su kasnije ispričale za People, najpre su potpisale ugovor jer su se uplašile da bi zemlja u suprotnom mogla da im bude oduzeta uz znatno manju naknadu. Već sledećeg dana Ajda je rekla ćerki da ne želi da napusti kuću, imanje i baštu o kojima je decenijama brinula. Delsija je potom pozvala posrednika i saopštila mu da odustaju od prodaje.

Njihova odluka postala je još čvršća kada su saznale šta bi trebalo da bude izgrađeno na porodičnoj zemlji. Iza ponude je stajao investitor koji je planirao veliki data-centar, namenjen, između ostalog, razvoju i radu sistema veštačke inteligencije.

Identitet krajnjeg kupca dugo nije bio javno poznat. Stanovnicima koji su željeli više informacija navodno je traženo da potpišu ugovore o poverljivosti, što je dodatno probudilo sumnju među vlasnicima okolnih imanja.

"Ne želim vaš novac, nije mi potreban", poručila je Ajda predstavnicima kompanije i dodala da je zabrinuta zbog posledica koje bi projekat mogao da ima po njihove susede.

Zemlja u vlasništvu porodice gotovo 200 godina

Za njih dvije ovo nije bila samo odluka o prodaji nekretnine. Porodica obrađuje zemlju još od perioda pre Američkog građanskog rata, a na imanju su odrasle brojne generacije. Ajda je sa pokojnim suprugom prije više od šest decenija izgradila kuću od drveta sa tog područja. Na porodičnom posjedu nalazi se i grob Delsijinog supruga, zbog čega je za nju pomisao na odlazak bila još teža.

"Novac nije mogao da pomeri sve ono što sam ovde stvorila, zato mogu samo da ostanem i borim se", rekla je Ajda.

Planirani kompleks prostire se na oko 2.000 akara, odnosno približno 809 hektara, u okrugu Mejson. Lokalni zvaničnici tvrdili su da bi investicija donela nova radna mesta i značajne prihode, dok deo stanovnika strahuje zbog potrošnje struje i vode, buke i trajnog nestanka poljoprivrednog zemljišta.

Majka i kćerka ne mogu same da zaustave čitav projekat, koji bi mogao da bude izgrađen oko njihovih farmi. Ipak, odbijanjem milionske ponude jasno su stavile do znanja da njihova zemlja nije na prodaju.