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Saudijska Arabija izdala je rano u četvrtak upozorenje o "potencijalnoj opasnosti" za južne gradove Abhu i Hamis Mušait, pozivajući stanovnike da budu na oprezu i da prate zvanična uputstva.

Saopštenje je objavila Generalna uprava civilne zaštite Saudijske Arabije na društvenoj mreži Iks. Građanima je poručeno da budu oprezni zbog mogućih opasnosti i da se pridržavaju uputstava koja izdaju nadležni organi.

U saopštenju, međutim, nije navedeno o kakvoj je opasnosti reč, niti šta je njen izvor.

(Kurir.rs/Anews.com.tr/Preneo: V.M.)

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