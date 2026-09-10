U saopštenju, međutim, nije navedeno o kakvoj je opasnosti reč, niti šta je njen izvor
građani pozvani na oprez
DVA GRADA NA JUGU ZEMLJE U OPASNOSTI! Arapska država digla UZBUNU, izdato HITNO upozorenje!
- Saudijska Arabija upozorila je na 'potencijalnu opasnost' za južne gradove Abhu i Hamis Mušait i pozvala stanovnike na oprez.
- Civilna zaštita nije navela o kakvoj je opasnosti reč ni šta je njen izvor, već je tražila da građani prate zvanična uputstva.
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Saudijska Arabija izdala je rano u četvrtak upozorenje o "potencijalnoj opasnosti" za južne gradove Abhu i Hamis Mušait, pozivajući stanovnike da budu na oprezu i da prate zvanična uputstva.
Saopštenje je objavila Generalna uprava civilne zaštite Saudijske Arabije na društvenoj mreži Iks. Građanima je poručeno da budu oprezni zbog mogućih opasnosti i da se pridržavaju uputstava koja izdaju nadležni organi.
U saopštenju, međutim, nije navedeno o kakvoj je opasnosti reč, niti šta je njen izvor.
(Kurir.rs/Anews.com.tr/Preneo: V.M.)
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