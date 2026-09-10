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Teretni brod koji je bio usidren radi popravke u kineskoj luci zahvatio je požar, pri čemu je poginulo najmanje 20 ljudi, dok se pet osoba vodi kao nestalo, izvestili su u četvrtak kineski državni mediji.

Brod je bio na popravci u kompaniji Beihai Shipbuilding Co. u luci Ćingdao, velikom pomorskom čvorištu na severoistočnoj kineskoj obali.

1/6 Vidi galeriju Požar na teretnom brodu Foto: Pritnscreen/Facebook, PHILIPPINE COAST GUARD HANDOUT/PHILIPPINE COAST GUARD

Fotografija koju je objavila novinska agencija Sinhua identifikovala je brod kao "Ocean Melody", koji plovi pod zastavom Liberije, prema podacima sajta za praćenje plovila VesselFinderm penosi AP.

Na brodu su se nalazile ukupno 42 osobe, a njih 12 je bezbedno evakuisano, objavila je Sinhua. Pet osoba je povređeno i prebačeno u bolnicu, a njihovo stanje je stabilno.

1/13 Vidi galeriju Si Đinping, predsednik Kine Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

Požar je izbio oko 11 časova u četvrtak, a ugašen je do 14:30 sati po lokalnom vremenu. Na snimcima objavljenim na internetu vide se radnici na brodu koji pokušavaju da ugase požar.

Predsednik Kine Si Đinpingizdao je "važna uputstva" da se hitno sprovede spasavanje nestalih osoba sa broda, objavila je Sinhua, dodajući da je premijer Li Ćijang pozvao na spasavanje ljudi koji su "zarobljeni".

Si je takođe pozvao da se obezbedi da se "preventivne mere u potpunosti sprovode" i da se "odlučno spreče velike i katastrofalne nesreće".