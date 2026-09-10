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Čini se da su napori da se distancira od veza sa neonacizmom i etikete ekstremizma urodili plodom nakon pobede na izborima u Saksoniji-Anhaltu. Birači u toj istočnonemačkoj saveznoj pokrajini u parlament šalju i bivšeg agenta Štazija, čoveka povezanog sa navodnim paganskim obredima i bivšeg glumca u filmovima za odrasle.

Stranci nedostaju tri mesta do većine, ali je u snažnoj poziciji da formira pokrajinsku vladu. Kampanju je predvodio Ulrih Zigmund, kandidat za premijera pokrajine, nasmejani "običan čovek" koji je birače osvajao direktnim susretima.

Nekadašnji član CDU-a uspešno je ponudio AfD kao alternativu konzervativcima umornima od politike savezne vlade Fridriha Merca. Na njegovoj listi, međutim, našli su se i političari sa zanimljivim biografijama, piše Telegraph.

1/7 Vidi galeriju Alternativa za Nemačku Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, STR/EPA

Frank-Ronald Bišof priznao je da je bio visoki oficir Štazija. Lokalni mediji navode da je 78-godišnjak dvanaest godina tajno radio na gušenju antikomunističkih protesta u poslednjim danima DDR-a i da je ciljao građane koji su tražili da napuste zemlju.

Kada su ga 2017. godine pitali o njegovoj ulozi u tajnoj policiji, za Bild je rekao da ne komentariše pitanja o Štaziju i da je verno i savesno ispunjavao dužnosti u skladu sa zakonima DDR-a.

Dva druga kandidata osvojila su mandate sa više od 40 odsto glasova iako su pod policijskom istragom zbog navodne uloge u zabranjenoj rasističkoj sekti.

Simon Lansman pobedio je u okrugu Salcvdel, gde je policija ranije sprečila paganski obred na njegovoj farmi krava tokom letnje dugodnevice.

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Učesnici noćnog okupljanja trubili su, nosili baklje i pevali himnu Hitlerove omladine, prema pisanju "Špigla". Policija smatra da je ritual bio povezan sa Artgemeinschaftom (Artgemajnšaft) paganskom sektom koja svoje sledbenike uči da se razmnožavaju samo sa pripadnicima germanske rase.

Sekta je 2023. godine zabranjena zbog sličnosti sa nacističkom ideologijom. U avgustu je policija upala u Lansmanov dom u okviru pretresa 15 nekretnina širom Nemačke.

Istražitelji veruju da je delovanje sekte nastavljeno u tajnosti. Lansman je negirao umešanost i rekao da nacističke pesme nisu bile deo "zvaničnog programa" događaja.

1/9 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, kandidat Alternative za Nemačku za premijera pokrajine Saksonija-Anhalt Foto: MARVIN MOEBIUS / imago stock&people / Profimedia, Hendrik Schmidt, Pool/dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

Sebastijan Koh takođe je pod istragom zbog sastanaka Artgemeinschafta. Kao mlađi bio je član neonacističkog bratstva. Te veze nazvao je "fazom" i negirao povezanost sa sektom.

U novoj grupi je i Filip-Anders Rau, koji je izbačen sa univerziteta jer je lagao o rezultatima završnih ispita. Odluku je osporavao tvrdnjom da je u vreme prijavljivanja bio zavisan od kokaina i da nije kontrolisao svoje postupke.

Osuđen je 2009. godine zbog krađe stotinu peškira i veće količine posteljine iz hotela u Minhenu. Prisustvovao je Trampovoj predizbornoj zabavi u Mar-a-Lagu 2024. godine i priznao da je učestvovao u filmovima za odrasle.

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Snimci ga prikazuju u seksualnim aktivnostima kod bankomata u Magdeburgu i u automobilu na autoputu. Tvrdi da od toga nikada nije ostvario finansijsku korist.

Uspeh AfD-a u Saksoniji-Anhaltu izazvao je uznemirenost među njegovim rivalima. Ako stranka, što je verovatno, preuzme pokrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova, dobiće i nadzor nad obaveštajnom službom i njenim poverljivim podacima.

U toj pokrajini AfD je do sada bio pod nadzorom službi, što je agentima omogućavalo da imaju doušnike unutar stranke i da prisluškuju njene članove. Sada bi se uloge mogle okrenuti: AfD bi mogao da sazna kako je bio praćen i koliki je bio obim ruskog mešanja u Nemačkoj.