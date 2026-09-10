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Buka, dobacivanja i oštri verbalni napadi – u nemačkom parlamentu vladala je usijana atmosfera tokom rasprave o budžetu za 2027.

Dojče vele (DW) navodi da su se najoštrije verbalno sukobili demohrišćanski kancelar Fridrih Merc i Alis Vajdel, kopredsednica ultradesničarske Alternative za Nemačku (AfD).

U emocijama nabijenoj raspravi u Bundestagu, a pod utiskom debakla vladajuće Hrišćanskodemokratske unije (CDU) i pobede AfD u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt, Vajdel i Merc održali su govore koje je pratilo glasno dobacivanje iz poslaničkih klupa.

Glavna tema ove parlamentarne rasprave bio je budžet za narednu godinu, ali se, kao što to često bude, ta rasprave iskoristila za oštru kritiku savezne nemačke vlade.

Kao predstavnica najveće opozicione stranke u Bundestagu, Vajdel je juče kao prva govornica otvorila verbalni okršaj.

Nastup je iskoristila je za oštar napad na saveznu vladu, ali i kancelara lično.

Merc, kako je rekla, nije razumeo poruku birača u Saksoniji-Anhaltu - da građani žele promenu politike.

Ponovila je da je cilj njene stranke da u dogledno vreme preuzme vlast na saveznom nivou.

"Potpuni neuspeh savezne vlade"

Vajdel je saveznu vladu optužila za "potpuni neuspeh" i pritom govorila o promašenoj budžetskoj i energetskoj politici.

Govoreći o migracionoj politici, rekla je da je vlada odgovorna za kriminal i probleme unutrašnje bezbednosti u zemlji.

Liderka AfD ukazivala je na vezu između migranata i navodno pogrešno usmerenih socijalnih davanja.

- Onaj ko svako jutro ide na posao, taj dušu ispušta na benzinskoj pumpi zbog previsokih poreza. A onaj ko se useljava u socijalne sisteme i živi na teret zajednice, njega maze - rekla je Vajdel.

1/10 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) tokom rasprave sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bundestagu Foto: Michael Kappeler/DPA

U spoljnoj politici optužila je saveznu vladu za "ratnu propagandu" i zaoštravanje sukoba sa Rusijom.

Vajdel je ponovo kritikovala i energetsku politiku, poručivši da "energetska tranzicija guši privredu".

- Energetska tranzicija je izgubljen i spaljen novac - ocenila je Vajdel.

Osim toga, naglasila je, vlada zbog niske popunjenosti skladišta gasa ide ka "egzistencijalnoj krizi u snabdevanju gasom" tokom zime.

- Nemačkoj su ponovo potrebni jeftin gas iz Rusije, kao i sopstvene nuklearne elektrane - smatra Vajdel.

Ona je zatražila i ukidanje subvencija za zaštitu klime i razvojnu pomoć.

Merc: Vi ste destruktivna snaga

Atmosfera u Bundestagu bila je usijana, a nivo buke veoma visok, kada je Merc nakon Vajdel stao za govornicu.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc i Sep Miler, zamenik šefa poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu Foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

On se pokazao borbenim.

- Vi ste destruktivna snaga - optužio je Merc AfD.

On je podsetio da ta stranka u Saksoniji-Anhaltu nije osvojila apsolutnu većinu.

- Nigde u Nemačkoj s tom politikom nećete dobiti većinu - naglasio je Merc u svom govoru, koji su više puta pratila dobacivanja iz klupa gde sede poslanici AfD.

Optužio AfD da se zalaže za "etničko čišćenje"

Kancelar je oštro kritikovao AfD i politički stil te stranke.

- Ono što vas obeležava jeste prezir prema našim demokratskim institucijama i trajno lično ponižavanje predstavnika naše države - kazao je Merc.

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

On se u govoru trudio da pokaže suštinske razlike između AfD i drugih stranaka.

Obraćajući se poslaničkom klubu AfD, govorio je o "dubokoj pukotini između vas i nas".

Kancelar je konkretno naveo "duboku pukotinu u spoljnoj politici, duboku pukotinu u evropskoj politici, kao i duboku pukotinu u društvenoj politici i politici mira".

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Merc je optužio AfD da bliskošću sa Rusijom šteti interesima Nemačke.

- Jedino što Rusiju i Putina zaista ugrožava jesu zraci demokratije. A uprkos tome, vi očigledno i dalje nepromenjeno stojite na strani Rusije. Vi ste deo tog problema koji imamo u Nemačkoj i mi ćemo se svim sredstvima koja su nam na raspolaganju protiv toga boriti - rekao je Merc, obraćajući se poslanicima AfD.

On je takođe optužio AfD da pod pojmom "remigracija" zapravo želi da sprovede "etničko čišćenje" prema poreklu i boji kože.

Kancelar je ukazao na milione zaposlenih ljudi migrantskog porekla, na primere u zanatstvu ili sektoru nege.

Predsednica Bundestaga pretila i izbacivanjem iz sale

Tokom kancelarovog govora poslanici AfD više puta su ga prekidali dobacivanjima.

Predsednica Bundestaga Julija Klekner ukorila ih je, rekavši da "nisu na fudbalskom stadionu".

1/6 Vidi galeriju Protest protiv Alternative za Nemačku (AfD) u Berlinu Foto: Stefan Boness/Ipon / Sipa Press / Profimedia

Zapretila im je i izbacivanjem iz plenarne sale.

Merc je zahvalio Klekner na intervenciji, ali je dodao da će "to ipak odjeknuti u prazno" i da će poslanički klub AfD i dalje pokušavati da ometa rad parlamenta.

- Slušanje nije vaša jača strana. Želite da destabilizujete našu zemlju. Vaš potpuni prezir prema nemačkom Bundestagu takođe se ogleda u ovom ponašanju ovde - kazao je obraćajući se AfD.

1/9 Vidi galeriju Julija Klekner izabrana za novu predsednicu Bundestaga Foto: ABIR SULTAN / POOL/EPA POOL, EPA Hannibal Hanschke

Govoreći o planiranim reformama, kancelar je priznao propuste u objašnjavanju predloženih mera, ali se istovremeno založio za nastavak reformskog kursa.