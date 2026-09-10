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Alžirje odlučio da prekine diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su "iscrpljena sva sredstva za očuvanje bilateralnih odnosa", javljaju danas alžirski mediji ne navodeći detalje.

Alžirski mediji su u prošlosti oštro kritikovali Ujedinjene Arapske Emirate, optužujući ih da pokušavaju da izazovu podele i nesuglasice u regionu. Prošle godine, predsednik Alžira Abdelmadžid Tebun rekao je da su odnosi njegove zemlje sa svim državama Persijskog zaliva dobri, osim sa jednom.

On je odnose sa Saudijskom Arabijom, Kuvajtom, Omanom i Katarom opisao kao "bratske, dok je neimenovanu zemlju optužio za mešanje u unutrašnja pitanja Alžira i pokušaje da ga destabilizuje."

Tenzije su dodatno porasle u februaru, kada je Alžir započeo postupak otkazivanja sporazuma o vazdušnom saobraćaju sa UAE, koji je potpisan u Abu Dabiju u maju 2013. godine.