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Pedesetčetvorogodišnja Grkinja rodila je bebu iz embriona koji je bio zamrznut 22 godine, nakon što je izgubila svog sina (21), koga je takođe začela istim postupkom vantelesne oplodnje, objavio je njen lekar u sredu.

"Za Kristinu Rapti-Celepi, ovaj današnji porođaj ima posebno snažno emotivno značenje", objavio je ginekolog Konstantinos Pantos iz privatne klinike Genesis u Atini na Fejsbuku.

"2004. godine, nakon transfera embriona, rodila je potpuno zdravog dečaka iz prvog pokušaja", objasnio je.

Ali njen sin je poginuo u saobraćajnoj nesreći u oktobru 2025. u 21. godini, rekao je isti izvor.

Rodila je devojčicu u sredu nakon što je primila transfer embriona iz iste grupe koja je korišćena za začeće njenog sina u decembru prošle godine, rekao je lekar.

Kristina Rapti-Celepi ima 54 godine, što je maksimalna starost dozvoljena u Grčkoj za vantelesnu oplodnju.

Njen muž je objasnio da je porodica bila u "pravoj trci sa vremenom" kako bi iznela trudnoću do kraja.

Pozvao je na ukidanje starosne granice za vantelesnu oplodnju u Grčkoj.