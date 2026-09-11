NEVEROVATNA PRIČA KOJA SLAMA SRCE! Majka izgubila sina u jezivoj nesreći, pa u 54. godini napravila MEDICINSKI PRESEDAN o kom bruji svet - čudo u Grčkoj
- Grkinja od 54 godine rodila je devojčicu iz embriona zamrznutog 22 godine, nakon što je ranije istim postupkom dobila sina.
- Njen sin je poginuo u saobraćajnoj nesreći u 21. godini, a porođaj je za porodicu imao posebno snažno emotivno značenje.
Pedesetčetvorogodišnja Grkinja rodila je bebu iz embriona koji je bio zamrznut 22 godine, nakon što je izgubila svog sina (21), koga je takođe začela istim postupkom vantelesne oplodnje, objavio je njen lekar u sredu.
"Za Kristinu Rapti-Celepi, ovaj današnji porođaj ima posebno snažno emotivno značenje", objavio je ginekolog Konstantinos Pantos iz privatne klinike Genesis u Atini na Fejsbuku.
"2004. godine, nakon transfera embriona, rodila je potpuno zdravog dečaka iz prvog pokušaja", objasnio je.
Ali njen sin je poginuo u saobraćajnoj nesreći u oktobru 2025. u 21. godini, rekao je isti izvor.
Rodila je devojčicu u sredu nakon što je primila transfer embriona iz iste grupe koja je korišćena za začeće njenog sina u decembru prošle godine, rekao je lekar.
Kristina Rapti-Celepi ima 54 godine, što je maksimalna starost dozvoljena u Grčkoj za vantelesnu oplodnju.
Njen muž je objasnio da je porodica bila u "pravoj trci sa vremenom" kako bi iznela trudnoću do kraja.
Pozvao je na ukidanje starosne granice za vantelesnu oplodnju u Grčkoj.
"Starije žene poseduju neprocenjiv kapacitet da pruže zrelu, svesnu i bezuslovnu ljubav, kao i stabilnost koju nijedna statistika nikada ne može u potpunosti izmeriti", rekao je u saopštenju.
(Kurir.rs/24sata.hr)