Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Turisti su ujutru 10. septembra pronašli olupinu drona na plaži u oblasti Korbu, u blizini Kapu Midije u Rumuniji objavio je Digi24, pozivajući se na podatke Ministarstva odbrane Rumunije, kako prenosi Evropska pravda.

Turisti su primetili sumnjiv predmet i obavestili nadležne organe, nakon čega je policija stigla na lice mesta.