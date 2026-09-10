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Turisti su ujutru 10. septembra pronašli olupinu drona na plaži u oblasti Korbu, u blizini Kapu Midije u Rumuniji objavio je Digi24, pozivajući se na podatke Ministarstva odbrane Rumunije, kako prenosi Evropska pravda.

Turisti su primetili sumnjiv predmet i obavestili nadležne organe, nakon čega je policija stigla na lice mesta.

Tim deminera iz rumunskog Ministarstva unutrašnjih poslova kasnije je stigao da pregleda olupinu. Nakon inspekcije, tim je potvrdio da olupina ne sadrži eksplozivno punjenje i neutralisao ju je na licu mesta.

(Kurir.rs/Ukrainska Pravda)

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