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Letelice NATO-a raspoređene su u poljskom vazdušnom prostoru u ranim jutarnjim satima, dok su ruski dronovi "izvodili udare na mete u zapadnoj Ukrajini", saopštila je Operativna komanda Oružanih snaga Poljske.

Poljska se na zapadu graniči sa Ukrajinomi čini deo istočnog krila NATO-a. U okviru standardnih procedura, u stanje pripravnosti stavljeni su i sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) i radarskog izviđanja.

Do ovog poteza došlo je nakon što je Poljska u ranim jutarnjim satima u utorak već podizala lovce i podizala nivo pripravnosti svojih sistema PVO usled sličnih ruskih udara. Tokom najnovijeg incidenta, vladin centar za bezbednost Poljske izdao je dva upozorenja:

Prvo je poslato stanovnicima Lubelskog i Potkarpatskog vojvodstva, dok je drugo poslato stanovnicima oblasti Lublina i Potkarpatja.

Operativna komanda navela je danas u objavi na mreži "Iks" da su "odabrane snage i sredstva Poljskog sistema PVO nakratko stavljeni u stanje povišene pripravnosti".

- Mere su bile preventivnog karaktera i imale su za cilj osiguravanje bezbednosti poljskog vazdušnog prostora, posebno u oblastima koje se graniče sa zonama obuhvaćenim ruskim udarima - dodaje se u saopštenju, prenosi "Miror".

U narednoj objavi, komanda je istakla da borbeni avioni nastavljaju operacije kao odgovor na "dodatne potencijalne pretnje po bezbednost poljskog vazdušnog prostora" koje predstavljaju ruski dronovi na zapadu Ukrajine.

Dodaje se i da su PVO na zemlji i radarski sistemi ostali u odgovarajućem stepenu pripravnosti. Operacija je trajala oko dva sata. Tokom oba incidenta nije zabeležena nijedna povreda poljskog, niti šireg vazdušnog prostora NATO-a.

(Kurir.rs/Mirror/Foto:Ilustracija)

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