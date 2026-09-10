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Južnokorejska Obaveštajna služba saopštila je danas da pokušava da utvrdi da li severnokorejski lider Kim Džong Un ima starijeg sina, istovremeno potvrđujući svoju procenu da je njegova ćerka verovatna naslednica državnog vrha.

Iz Obaveštajne službe su naveli da, čak i ako sin postoji, on nije u poziciji da postane naslednik Kima, koji je preuzeo vlast u Severnoj Koreji nakon smrti oca 2011. godine, preneo je AP.

Kim Džong Un ćerka Kim Džu Ae Foto: KCNA/KCNA, HOGP/KCNA via KNS

Ta služba je ranije saopštila da će Kimova ćerka, koja se navodno zove Kim Džu Ae i ima oko 13 godina, verovatno da preuzme vođstvo nad Severnom Korejom od svog oca. U saopštenju piše da Kim Džong Un takođe ima mlađe dete čiji pol nije potvrđen.

Od kraja 2022. godine, Kimova ćerka ga je pratila na brojnim važnim događajima, uključujući lansiranja projektila i velike vojne parade. Državni mediji su objavili da je ona očevo "najvoljenije" dete.

Kim Džong Un sa ćerkom Kim Džu Ae na vežbi lansiranja raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

Od svog osnivanja 1948. godine, sva tri lidera Severne Koreje bili su muški članovi porodice Kim. Pojedini stručnjaci sumnjaju da bi vrhovni zvaničnici Severne Koreje prihvatili komandu žene.

(Kurir.rs/Agencije)

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