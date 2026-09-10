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Nemačko Ministarstvo odbrane razmatra mogućnost da budućoj vladi Saksonije-Anhalt spreči pristup veoma osetljivom ratnom planu ukoliko ekstremno desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) preuzme vlast u toj istočnonemačkoj saveznoj državi, prenela je danas američka agencija Blumberg.

Taj dokument od oko 1.000 stranica, poznat kao OPLAN, opisuje odgovor nemačkih vlasti i NATO-a u slučaju rata ili krize, uključujući premeštanje savezničkih snaga u Istočnu Evropu.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus želi da osigura da potencijalna regionalna vlada koju predvodi AfD ne može da prosledi taj dokument Rusiji, prenosi Blumberg pozivajući se na izvore bliskim vlastima.

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

AfD je pobedila na pokrajinskim izborima u nedelju sa oko 44 odsto glasova i 39 od 83 mesta, ali nije obezbedila apsolutnu većinu i stoga još uvek ne upravlja regionom. Formiranje sledeće vlade ostaje neizvesno.

Ogranak AfD u Saksoniji-Anhalt je od 2023. godine klasifikovan kao dokazano desničarska organizacija od regionalnih domaćih obaveštajnih službi, što stranka osporava na sudu. AfD takođe podržava obnavljanje ekonomskih odnosa sa Moskvom i protivi se vojnoj pomoći Ukrajini.

1/10 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) tokom rasprave sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bundestagu Foto: Michael Kappeler/DPA

Puna verzija OPLAN-a je trenutno dostupna liderima 16 saveznih država.

Nemačke vlasti već nekoliko meseci razmatraju načine zaštite osetljivih informacija u slučaju da AfD dođe na vlast u nekoj državi.