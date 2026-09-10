STRAH U BERLINU! Nemačka hoće da zaštiti tajni ratni plan u slučaju da AfD dođe na vlast, plaše se da OPLAN ne dođe u ruke Rusima?!
- Nemačko Ministarstvo odbrane razmatra da budućoj vladi Saksonije-Anhalt uskrati pristup tajnom ratnom planu OPLAN ako AfD preuzme vlast.
- Plan od oko 1.000 stranica opisuje odgovor Nemačke i NATO-a u krizi ili ratu, uključujući premeštanje snaga u Istočnu Evropu.
Nemačko Ministarstvo odbrane razmatra mogućnost da budućoj vladi Saksonije-Anhalt spreči pristup veoma osetljivom ratnom planu ukoliko ekstremno desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) preuzme vlast u toj istočnonemačkoj saveznoj državi, prenela je danas američka agencija Blumberg.
Taj dokument od oko 1.000 stranica, poznat kao OPLAN, opisuje odgovor nemačkih vlasti i NATO-a u slučaju rata ili krize, uključujući premeštanje savezničkih snaga u Istočnu Evropu.
Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus želi da osigura da potencijalna regionalna vlada koju predvodi AfD ne može da prosledi taj dokument Rusiji, prenosi Blumberg pozivajući se na izvore bliskim vlastima.
AfD je pobedila na pokrajinskim izborima u nedelju sa oko 44 odsto glasova i 39 od 83 mesta, ali nije obezbedila apsolutnu većinu i stoga još uvek ne upravlja regionom. Formiranje sledeće vlade ostaje neizvesno.
Ogranak AfD u Saksoniji-Anhalt je od 2023. godine klasifikovan kao dokazano desničarska organizacija od regionalnih domaćih obaveštajnih službi, što stranka osporava na sudu. AfD takođe podržava obnavljanje ekonomskih odnosa sa Moskvom i protivi se vojnoj pomoći Ukrajini.
Puna verzija OPLAN-a je trenutno dostupna liderima 16 saveznih država.
Nemačke vlasti već nekoliko meseci razmatraju načine zaštite osetljivih informacija u slučaju da AfD dođe na vlast u nekoj državi.
(Kurir.rs/Beta)