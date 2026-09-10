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Ministarstvo odbrane Moldavije identifikovalo je kao dron tipa "šahed" bespilotnu letelicu zbog koje je u utorak privremeno bio ograničen vazdušni prostor u centralnom delu zemlje i odložen let aviona ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, saopštilo je danas moldavsko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je navelo da su sistemi vazdušnog osmatranja moldavske vojske sve vreme pratili kretanje drona, koji je u jednom trenutku ušao i u vazdušni prostor Rumunije, prenosi Suspline.

Zbog bezbednosti civilnog vazdušnog saobraćaja, vazdušni prostor u centralnom delu Moldavije bio je privremeno ograničen, a ponovo je otvoren nakon što je avion napustio teritoriju zemlje.

Prema izvoru ukrajinskog portala Suspilne iz kancelarije predsednika Ukrajine, avion sa Zelenskim u trenutku kretanja ruskog drona nije bio u vazduhu, već je ostao na zemlji dok je ukrajinska strana pratila kretanje bespilotnih letelica.

Moldavske vlasti su danas saopštile da je dron kasnije pao i eksplodirao oko 160 kilometara od međunarodnog aerodroma u Kišinjevu.

Istovremeno, moldavske vlasti nisu potvrdile raniju tvrdnju norveškog premijera Jonasa Gara Sterea da je avion ukrajinskog predsednika navodno "za dlaku izbegao" pogodak dronom.